El programa que lluita contra la solitud no volguda iniciat a Igualada s'estendrà a una cinquantena de barris de tot Catalunya

En David Panadés és un jove d'Igualada invident i un dels participants al programa Comunitats contra l'aïllament social que impulsa el Departament de Drets Socials. Gràcies a la iniciativa, ha trobat un voluntari que l'ajuda a repassar els camins per on passa habitualment. "El Donato m'ha ajudat molt perquè de vegades em perdo o em desoriento", explica. El projecte es va posar en marxa de forma pilot el 2021 a Igualada, Tarragona, Manresa i Reus i ara s'estén per una cinquantena de barris de tot Catalunya amb l'objectiu de detectar les persones que pateixen soledat no volguda o exclusió social i acompanyar-les. "La solitud no volguda és un dels grans problemes de les societats modernes", ha assegurat el conseller Carles Campuzano.

Implicar la comunitat en la detecció i l'acompanyament de les persones que pateixen soledat no volguda o exclusió social, crear-hi vincles i ajudar-los a crear relacions amb altres persones del seu entorn. Aquest és l'esperit que hi ha al darrere del programa Comunitats contra l'aïllament social, que ha presentat aquest dimecres a Igualada el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano. De fet, es tracta d'un programa que es va posar en marxa en forma de prova pilot l'any 2021 a Igualada i Tarragona i el 2022 a Manresa i Reus. Ara, el projecte s'estén a una cinquantena de barris d'arreu del país.

L'objectiu del programa és atendre no només gent gran que viu sola, sinó també persones en situació de vulnerabilitat social, de manca d'autonomia o d'aïllament social perquè aconsegueixin una qualitat de vida millor. Els dinamitzadors del projecte són els casals cívics i comunitaris del departament, però es coordinen amb serveis socials, de salut, educatius, entitats, voluntaris, veïnat, entre d'altres.

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha lamentat que la soledat no volguda "és un dels grans problemes que tenen les societats modernes" i ha assegurat que és un desafiament no només de Catalunya "sinó a tot arreu del món occidental". A més, Campuzano ha exposat que es tracta d'una problemàtica que no només afecta a les persones grans "sinó que és una pandèmia i afecta al conjunt de la societat".

Detecció de situacions de vulnerabilitat

Els agents de barri són els encarregats de detectar les situacions de soledat no volguda i, en aquest moment, es posa en marxa l'equip responsable del programa. Aquest equip activa els voluntaris per intentar que les persones en risc d'exclusió es vinculin als serveis i a les activitats comunitàries o, si fos necessari, es derivin als serveis especialitzats de salut o serveis socials. L'objectiu és que aquestes persones puguin participar a les activitats que s'organitzen a l'equipament cívic de la zona on viuen.

Fins ara, el programa que s'ha desplegat a quatre ciutats del país -Igualada, Tarragona, Reus i Manresa- ha arribat a unes 150 persones, una vintena de les quals a Igualada. "La voluntat és que el programa perduri perquè la necessitat hi és", ha explicat el director general d'Acció Cívica i Comunitària, Xavier Godàs.

Dels 4 casals inicials als 50 actuals

El programa 'Comunitats contra l'aïllament social' es va posar en marxa a Igualada i Tarragona el febrer del 2021 i, en una segona fase, es va estendre a Reus i Manresa. A la capital de l'Anoia s'ha treballat, entre d'altres entitats, amb l'Associació Asperger Catalunya –mitjançant els programes d'infants i adolescents-, cosa que ha permès incorporar tres joves a les activitats pròpies del casal cívic i comunitari i potenciar així el seu sentiment de pertinença al barri.

A Reus, gràcies al suport del Punt de Voluntariat, s'ha aconseguit que tant persones grans com joves sense xarxa de suport trenquin el seu aïllament i s’apropin a l’equipament per conversar amb una persona voluntària, jugar a jocs de taula o participar en alguna de les activitats setmanals que ofereix l’equipament.

Davant els bons resultats i de la necessitat d'atendre les situacions de soledat no volguda a tot el país, el programa s'ha ampliat a 50 casals cívics més d'arreu del país.