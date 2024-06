Igualada mostra el seu modernisme en una exposició seguint el fil del darrer llibre presentat per Sant Jordi

Aquest vespre s’ha inaugurat a la Sala d’Exposicions d’Igualada l’exposició “Modernisme Igualada”, la qual dona el tret de sortida a un cicle de sis mesos d’activitats dedicades a explorar el llegat del moviment modernista a la capital anoienca. La mostra estarà oberta al públic fins al 7 de juliol i inclou una sèrie de "Rutes Modernistes" que es duran a terme tots els dissabtes del 15 de juny al 6 de juliol. L'exposició s'ha instal·lat a la Sala Municipal d'Exposicions.

L'exposició, concebuda per l'igualadí Josep Bou i dissenyada per Aureli Senda, ha estat produïda pel departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada. Porta el mateix títol que el llibre de Pau Llacuna i Josep Bou, publicat el passat mes d’abril. De fet, és així perquè l’exposició és un recorregut conceptual que permet als visitants submergir-se en el procés de creació del llibre, amb imatges que se centren en el llibre com a objecte físic. Els plafons mostren proves d’impremta, les planxes utilitzades per imprimir els diferents colors, i fins i tot una mostra del terra i del sostre d’una de les cases modernistes de la ciutat, elements que també es recullen en el llibre.

El llibre, que es va presentar el passat mes d’abril, és una culminació d’un treball que Llacuna va començar fa quatre dècades en el qual, amb les imatges del fotògraf Josep Bou, els dos autors van aconseguir aglutinar l’impacte i la petjada que va deixar el modernisme en totes les facetes de la societat d’Igualada entre el 1899 i el 1920, algunes d’elles, encara es conserven i, precisament, també seran protagonistes en el cicle d’activitats que s’ha preparat.

L’exposició es podrà veure a la Sala Municipal d’Exposicions fins al 7 de juliol. Paral·lelament, durant els quatre dissabtes en què hi haurà exposada la mostra, es podrà assistir al primer torn de les ‘Rutes modernistes’, conduïdes per David Martínez, al llarg de les quals es remarcaran alguns dels elements patrimonials més destacats que encara conserva la ciutat. Les visites arrancaran a les 10.30h des de Cal Maco i s'han programat pels dissabtes 15, 22, 29 de juny i 6 de juliol.

Diverses exposicions, col·loquis i rutes modernistes durant l’any

Fruit de la recopilació d’aquestes obres en el llibre, des de la regidoria de Promoció Cultural d’Igualada s’han preparat un seguit d’actes, que desgranen i detallen diversos conceptes, personatges i objectes relacionats amb el modernisme igualadí.

L’agenda d'activitats ha estat gestada pels mateixos autors del llibre Pau Llacuna i Josep Bou. Entre aquestes hi ha converses com “Es pot viure en un edifici patrimonial?”, que se celebra el proper 2 de juliol a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. També tres exposicions simultànies, que s’inauguren a principis d’octubre, totes elles relacionades amb el modernisme i la cultura a la ciutat.

A més, l’activitat de les rutes modernistes que es durà a terme aquest mes de juny i el primer cap de setmana de juliol també es repetirà en el marc de la Festa Major, oferint una segona oportunitat per descobrir el patrimoni modernista de la ciutat amb les mateixes característiques i horaris.

Amb aquest conjunt d'activitats, Igualada busca realçar i difondre el ric patrimoni modernista que encara avui dia es conserva i que forma part essencial de la seva identitat cultural.