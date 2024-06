El judici per la violació d'Igualada arrenca dilluns: tot el que se sap fins ara

El judici per la brutal violació a una menor de 16 anys a Igualada la matinada de Tots Sants del 2021 arrenca aquest dilluns, 17 de juny, a l'Audiència de Barcelona. La Fiscalia demana per a l'acusat, un jove de 21 anys en el moment dels fets, una pena de 45 anys de presó pels delictes d'assassinat en grau de temptativa i agressió sexual.

Això és tot el que se sap fins ara del cas i del judici:

Quan se celebra?

El judici per la presumpta violació d'Igualada de l'any 2021 tindrà lloc els dies 17, 18, 19, 20 i 21 de juny a l'Audiència de Barcelona. El tribunal ha acceptat totes les proves proposades pel ministeri fiscal, així com també les aportades per la Generalitat, els ajuntaments d'Igualada i Masquefa, la Fecasarm i la discoteca on va acudir la víctima aquella nit.

La víctima no declararà

La víctima de la presumpta violació no haurà de declarar en el judici. Inicialment es preveia que la noia, que ja és major d'edat, declarés a porta tancada o, fins i tot, per videoconferència en una altra sala del mateix palau de justícia. Finalment, la fiscalia ha canviat la seva posició i ha renunciat a la compareixença de la jove. Així, el tribunal ha resolt favorablement aquesta petició. En el judici es farà ús de la prova preconstituïda en les mateixes condicions de no publicitat que les acordades en el seu moment per a la declaració presencial.

Què va passar l'1 de novembre del 2021?

L’agressió, amb una violència desfermada contra la menor de 16 anys, va tenir lloc la matinada de l'1 de novembre del 2021. La jove va sortir de la discoteca Epic d’Igualada, situada al polígon de Les Comes, abans de les sis del matí. Havia d’anar fins a l’estació dels FGC per agafar el tren per tornar cap a casa seva, a Vilanova i la Geltrú, on residia amb la seva mare, però ja no hi va arribar. Va ser cap a les set que un camioner la va trobar estirada, seminua, en un descampat al mateix polígon industrial, al carrer d’Alemanya. La jove estava inconscient i, en veure-la, el primer pensament del camioner va ser que la jove estava morta. La va tapar amb una manta i va trucar als serveis d’emergències.

En un primer moment, els sanitaris la van traslladar a l’Hospital d’Igualada i, posteriorment, al de Sant Joan de Déu de Barcelona, on es va estar unes quantes setmanes ingressada, ja que va haver de ser intervinguda quirúrgicament diverses vegades per les greus lesions que li va provocar l’agressió sexual e què va ser objecte, a més d’un traumatisme cranioencefàlic.

Qui és el presumpte autor de la violació?

L’arrestat és Brian Raimundo C., un jove de 21 anys en els moments dels fets i amb antecedents per delicte sexual en l’àmbit familiar. La seva mare l'havia denunciat després que la germana de set anys expliqués que abusava sexualment d'ella. El jove també comptava amb una denúncia per maltractaments d'una exparella.

El presumpte autor dels fets es troba en presó provisional des que va ser detingut l'abril de 2022, sis mesos després dels fets. Els Mossos d'Esquadra van poder identificar el presumpte violador mitjançant diverses càmeres de seguretat i imatges extretes de 155 dispositius diferents. Un dels elements clau per poder identificar el sospitós va ser un aldarull, gravat per càmeres de seguretat, que va tenir lloc la mateixa nit dels fets i on van participar 11 persones. Aquest grup de joves va causar danys a un vehicle i el seu amo va denunciar-ho als Mossos.

La fiscalia demana 45 anys de presó per a l'acusat

La fiscalia demana 45 anys de presó al presumpte autor dels fets. L'escrit de fiscalia demana una pena de 30 anys de presó i inhabilitació absoluta pel delicte d'assassinat en grau de temptativa i 15 anys més pel delicte d'agressió sexual.

Així mateix, demana una indemnització de 360.000 euros per a la víctima pels danys físics i morals a més de les lesions importants que li han quedat després de l'atac.

La patronal de l'oci nocturn FECASARM també demana una pena de 45 anys per al presumpte violador.