Igualada viure una Nit de Sant Joan d'aniversari i amb revetlla popular

La nit de Sant Joan a Igualada estarà marcada per la celebració del 40è aniversari de l’arribada de la Flama del Canigó a Igualada i la revetlla popular al Casal Popular d’Igualada, el Foment. El dia 23 de juny es repetiran bona part dels actes populars i tradicionals que es fan a Igualada en el solstici d'estiu.

Una de les activitats més tradicionals d’aquesta diada que organitza el departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada és el correfoc, un espectacle que recorrerà els carrers de la ciutat amb diables, els dracs i víbries. Les colles de diables de la ciutat donaran vida a aquesta tradició ancestral, amb pirotècnia i la música de gralles i tabals.

A les 21 h començarà el Correfoc petit, amb la participació dels grups Petits Diables i Pixapólvora d’Igualada i els Petits Mal Llamp d’Igualada. El correfoc gran començarà a les 00:00 h i comptarà amb la participació dels grups Diables d’Igualada, Dracs i Víbries d’Igualada i Mal Llamp d’Igualada, que coordinarà l’activitat. El recorregut dels dos correfocs serà el mateix. S'iniciarà a la plaça de Sant Miquel, passarà pel carrer de Sant Roc, el de Sant Sebastià, la plaça de la Creu, carrer Nou, la plaça del Pilar, el carrer del Born i acabarà a la plaça de l’Ajuntament.

Arribada de la flama del Canigó

La Flama del Canigó celebra enguany el 40è aniversari de l'arribada a Igualada. La Flama serà portada des de la muntanya del Canigó fins a la ciutat per voluntaris. Es tracta d’una activitat organitzada per l’Associació Flama del Canigó d’Igualada, amb el suport del departament de Cultura de l’Ajuntament. Un gran nombre de voluntaris es mobilitzen per distribuir la Flama del Canigó per tots els Països Catalans, seguint diverses rutes planificades amb l'objectiu d'encendre les fogueres durant la nit de Sant Joan. Així comença, any rere any, la celebració d’una festa ancestral vinculada al solstici d’estiu que és també un símbol de germanor entre els territoris de parla catalana i que compta, cada any, amb una bona presència igualadina.

A les 8 del vespre, es realitzarà una cerimònia de benvinguda a la flama a la plaça de l’Ajuntament. La Flama arriba a Igualada portada en relleus des de Coll d’Ares per atletes i escolars igualadins. Es preveu l’actuació de la coral Xalest amb la interpretació de la cançó “Muntanyes del Canigó”.

Com cada any es llegirà el manifest des del balcó de l’Ajuntament, després del qual, la coral Xalest interpretarà l’himne de Catalunya, “Els Segadors”. A continuació la Flama anirà cap al monestir de Montserrat portada amb relleus pels atletes del Club Atlètic Igualada.

Revetlla popular

Després de l’arribada de la Flama del Canigó, aproximadament a les 9 del vespre, començarà la revetlla popular organitzada pel Casal Popular d’Igualada, el Foment. Hi haurà un sopar popular compartint l'espai de la rambla. Tothom es podrà fer el sopar al mig de la rambla en uns foguerons. És necessari reservar taula i cadira a casalpopularigd@gmail.com. I després hi haurà música en directe amb el grup de versions Insershow fins a les 4 de la matinada.

La regidora de Cultura, Carme Riera, ha convidat tothom a "formar part d'aquesta celebració i a gaudir de la nit del solstici d’estiu amb la màgia del foc, música i fer-ho amb seny i sense excessos amb un ús adequat i curós de la pirotècnia seguint sempre les normatives". El cartell d'aquest any anunciador de la festa el signa la igualadina Sílvia Guillén.