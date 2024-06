El Ciutat d'Igualada tornarà a obrir com a hotel

L'Hotal Ciutat d'Igualada, que va tancar el 2015 perquè no va poder renegociar les operacions de crèdit que tenia obertes, tornarà a obrir portes, segons l'anunci que ha fet l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, a través de la xarxa X (abans Twitter). Castells ha anunciat que "pròximament", l'hotel "tornarà a obrir les portes amb 67 habitacions", que ja són les que tenia des de l'inici, el 2003.

I Castells ha afegit que "aquesta reobertura és fruit d'una inversió privada", sense especificar qui hi ha al darrere. De fet, de moment, l'operació i les xifres del cost es mantenen en secret. I l'únic que s'ha fet públic en relació amb l'operació és que al davant també hi ha els arquitectes que el van construir entre l'any 2000 i el 2003, el gabinet d'arquitectes Bailo Rull. Els mateixos arquitectes són els que apareixen com a impulsors de la iniciativa, amb el suport del grup inversor que no s'ha fet públic.

Durant els 9 anys en què ha estat tancat, hi ha hagut intents de venda i també propostes que han fet els partits per reconvertir l'hotel en un equipament diferent, com ara una residència per a estudiants universitaris, com havia dit el 2022 el grup d'Igualada Som-hi.

Castells ho ha fet públic coincidint amb el dia que fa un any que va tornar a ser escollit alcalde de la ciutat. I ha assegurat que "és el senyal que els inversors privats confien en la ciutat". L'hotel, en el moment de construir-se va tenir 4 estrelles, va ser l'únic d'aquesta categoria a la ciutat. A més a més del finançament, la instal·lació a tancar, també, perquè tenia una baixa ocupació (el 2015 , un 30%), que feia difícil poder remuntar a partir de recursos propis. L'hotel va acabar en un concurs de creditors.

L’hotel és situat a la cantonada formada pel passeig de Verdaguer i l’avinguda de Pau Casals, dues artèries de trànsit importants de la ciutat, a l'extrem est, a la ora de l'estació del tren i dels autobusos. El solar que ocupa, de 1.000 metres quadrats, havia de tancar una illa de cases amb construccions entre mitgeres, explicaven els arquitectes en el moment de plantejar-lo. L'obra trencava amb l'alineació dels carrers i plantejava un joc de volums que el feien un edifici diferenciat en aquest punt de la ciutat.

A les plantes superiors se situen les habitacions, seixanta-set. I a les plantes inferiors, el menjador, saló de convencions i la recepció. L'hotel volia ser un equipament per als negocis, un hotel de fires.