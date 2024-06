Un accident amb un sol cotxe involucrat talla l'A-2, a Castellolí

Un accident de trànsit en què un sol cotxe hi ha estat involucrat a l'A-2, pel seu pas per Castellolí, ha causat el tall de la via en sentit Lleida. Segons ha detallat el cos de Bombers de la Generalitat, l'únic ocupant del turisme ha resultat il·lès i l'incident ha tingut lloc, concretament, al punt quilomètric 561 de la mateixa via. La circulació ha tornat a la seva plena normalitat cap a les 17:45 h de la tarda.

Per afavorir la circulació a la carretera, el Servei Català de Trànsit ha apuntat que s'han realitzat desviaments senyalitzats. El cos s'ha mobilitzat amb dues dotacions.