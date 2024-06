Cremen 100 metres quadrats de matolls a prop del camp de futbol Can Busqué d'Igualada

Un incendi ha cremat a prop de 100 metres quadrats de matolls a la vora del camp de futbol Can Busqué d'Igualada. Segons ha detallat el cos de Bombers de la Generalitat, el foc també ha acabat incendiant una barraca que hi ha a la zona afectada. L'avís de la incidència ha estat rebut a les 18.17 h d'aquesta tarda i no ha causat cap ferit. Els agents han actuat amb tres dotacions.