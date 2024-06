Un dels investigadors de la violació d'Igualada diu que no té cap dubte de l'autoria: "No hi ha cap altra possibilitat"

Un dels investigadors dels Mossos de la brutal violació que va patir una menor l'any 2021 a Igualada ha declarat aquest dimarts durant la segona sessió del judici que no té "cap dubte" que l'acusat és l'autor dels fets. "Com a investigador que he participat activament, no hi ha cap altra possibilitat", ha declarat. Durant el judici s'ha relatat com van poder descobrir el presumpte violador a partir d'un incident que s'havia produït hores abans al mateix polígon de les Comes, i com van identificar-lo gràcies al visionat de 155 càmeres de seguretat. Gràcies a aquestes imatges, van veure com un home -que coincidia amb la vestimenta de l'acusat- va seguir la jove i, en un moment determinat, va començar a córrer darrere seu.

En la segona sessió del judici per la brutal violació d'Igualada estan citats a declarar una quinzena d'agents dels Mossos d'Esquadra. Un dels investigadors del cos ha relatat que, un cop la víctima estava "més serena" i recuperada de l'agressió, van convenir amb ella i el seu pare d'anar fins a la zona on havien tingut lloc els fets i fer el mateix recorregut que havia fet aquella nit.

L'investigador ha dit que la jove va recordar el moment en què estava a dins de la discoteca i algunes escenes puntuals. Ha assegurat que "no recordava" res del camí que va fer aquella nit, però sí que va recordar moments puntuals en què "tenia molt de fred". Un d'aquests moments coincidia en el punt on els camioners van trobar la jove estirada al terra. De fet, aquest investigador ha dit que li va cridar molt l'atenció quan la jove es va aturar a una rotonda i va recordar haver-se girat, però res més. Segons el mosso, en aquest punt és on les càmeres de seguretat van captar l'acusat corrent darrere d'ella.

De la seva banda, la cap de al Unitat Central d'Agressions Sexuals -que van fer-se càrrec de la investigació del cas-, ha explicat que la investigació va allargar-se cinc mesos i que van ser clau les imatges que van poder analitzar de 155 càmeres de seguretat que hi havia en empreses del polígon de Les Comes, així com també la geolocalització dels telèfons mòbils -tant de la víctima com de l'acusat-. La inspectora ha relatat que en una de les imatges van observar com un noi -que anava vestit amb de color negre i portava una motxilla negra i unes vambes blanques- va seguir la víctima i, en un moment donat, va començar a córrer darrere d'ella.

Les mateixes càmeres, ha declarat la investigadora, van tornar a captar la imatge d'aquesta persona uns 23 minuts després, al voltant de les 6.40 hores del matí. Aquestes imatges, ha explicat la inspectora, eren "molt més nítides". En aquest sentit, la inspectora ha explicat que van rastrejar, a través de les càmeres de seguretat, totes les altres persones i vehicles que van passar per aquella zona durant el marge temporal en què va tenir la violació i que van acabar descartant-les totes.

La investigadora ha explicat que un dels aspectes "clau" que els va portar a investigar l'arrestat és un incident que va tenir lloc unes hores abans al mateix polígon de les Comes on hi havia la discoteca on va sortir de festa la víctima. Un grup d'11 persones van protagonitzar incidents amb el trencament de retrovisors de diversos vehicles i un ciutadà va enregistrar els fets. Quan els agents que portaven la investigació van visionar aquest vídeo, van veure que hi havia una persona que coincidia plenament amb el jove que havien vist en una de les càmeres que va seguir la víctima i es va posar a córrer darrere seu.

En l'escorcoll al domicili de l'acusat, els mossos van localitzar la roba que l'arrestat portava el dia dels fets. La cap de al Unitat Central d'Agressions Sexuals ha explicat que van localitzar restes d'ADN a la jaqueta de l'acusat.