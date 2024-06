ERC fa propostes per revertir l'increment d'impostos a Igualada

El portaveu d’ERC Igualada, Enric Conill, ha anunciat que presentarà al·legacions per revertir la pujada de taxes municipals d’un 5,1% que va va poder aprovar el govern de Junts per l'absència d'un regidor d'Igualada Som-hi. La proposta republicana es debatrà en el proper ple municipal. Amb la presentació de les al·legacions els republicans proposaran fer marxa enrere amb l’augment de preus dels serveis públics de la ciutat.

Aquest augment de taxes se suma a l’anterior increment d’impostos que va fer el govern d’Igualada amb el suport del PSC, que va ser d’un 8% de l’IBI, d’un 56% les plusvàlues, d’un 27% la taxa d’escombraries i un 9% la resta de taxes. Ara amb aquest nou augment de taxes els republicans consideren que el govern “pren el pèl als igualadins i igualadines, augmentant any rere any els impostos i taxes i que no tenint-ne prou, torna a fer un increment, aquest cop del 5,1%”.

L’últim augment del 5’1% es va aprovar amb els vots de Junts per Igualada i gràcies a l’absència d’un regidor del PSC. Davant l'empat de vots, Castells va utilitzar el seu vot de qualitat. Una pràctica que, segons els republicans, “és poc ètica i una jugada lletja de l’alcalde, aprofitant-se de l’alteració del quòrum del ple municipal i fent-ho de manera molt poc elegant”. En aquest sentit, els republicans afirmen que “justament entenem que el grup del PSC, qui va tenir un regidor absent durant el ple que es va celebrar la votació, també estarà d’acord amb aquesta esmena que reverteix la pujada de taxes municipals i que, per tant, la recolzaran així com d’aprofitar una eina com les esmenes per precisament poder revertir una decisió que no va ser presa per la majoria del ple municipal, un requisit que és totalment necessari”.