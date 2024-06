Mossos demostren que l'acusat i la víctima de la violació d'Igualada estaven al mateix lloc per la geolocalització dels mòbils

Modèlica investigació de la Unitat Central d'Agressions Sexuals (UCAS) dels Mossos d'Esquadra. Els seus membres han detallat aquest dimarts davant el tribunal de l'Audiència de Barcelona les perquisicions que van realitzar per a esbrinar que Brian Raimundo Céspedes era el presumpte acte de la salvatge violació d'una adolescent de 16 anys en un carreró d'un polígon industrial d'Igualada, en la nit de l'1 de novembre del 2021. Els detalls de les proves trobades que els agents han relatat durant la segona sessió del judici per la presumpta agressió sexual apunten directament al processament, per a qui la fiscalia sol·licita 45 anys de presó per l'atac sexual i per intent d'assassinat.

La responsable de la UCAS, la inspectora Kira Estrada, ha relatat de manera detallada tots els passos que la seva unitat va efectuar per a arribar fins a Gespes, un jove nascut a Bolívia i resident a Igualada, i apuntar-li com la persona que havia comès la violació. La situació del seu telèfon mòbil en la zona on es va cometre l'agressió sexual, la vestimenta que portava aquest dia i trobada a la seva casa i la troballa de l'ADN de la víctima en la seva jaqueta, són algunes de les proves exposades per la inspectora en el judici. Les imatges de les càmeres de seguretat no van registrar que en el carreró on es va cometre l'atac sexual cap persona més que l'agressor.

Però per a poder identificar al processament, abans els policies van haver de fer múltiples gestions i que van començar per l'interrogatori de les persones que van tenir contacte amb l'adolescent aquesta nit en la discoteca on va estar. Els Mossos no van poder parlar amb ella pel seu estat de salut. Alhora que prenien declaració a amics de l'adolescent, els agents van visionar 155 càmeres de seguretat de les empreses situades als voltants del carreró on es va produir la violació. Aquestes gravacions van permetre reconstruir els passos de la menor i com una persona, que va vestida de fosc i amb una motxilla, surt corrent cap a ella. La geolocalització de mòbil del processament el situa en aquest lloc, igual que en aquest lloc es va poder situar el mòbil de la denunciant.

23 minuts d'agressió

La violació es va prolongar durant 23 minuts en un carreró de descàrrega d'una empresa. La policia va observar que després d'aquest període, el mateix individu (no sabien encara qui era) sortia d'aquest lloc. Els agents troben una imatge més nítida d'ell. En un dels braços portava una jaqueta que, segons la mare de la víctima, no havia aparegut i era de la menor. Aquí és on els Mossos aprecien detalls de la seva vestimenta (pantalons foscos, vambes blanques, motxilla...), però descobreixen en llevar-se la caputxa el sospitós una dada important: tenia els cabells negres amb les puntes rosses. El dispositiu per a localitzar a l'agressor es va posar en marxa a Igualada.

Però no va ser fins que els investigadors es van fixar en una denúncia pels danys en un vehicle que es van produir aquesta mateixa nit, quan els Mossos van saber sobre la pista de Brian. En el vídeo gravat per un ciutadà s'aprecia com entre la desena de joves que participen en aquest acte hi ha un que vesteix igual que l'agressor de la víctima de la violació. Els agents comencen a interrogar-los. Ningú coneixia a aquest misteriós personatge, fins que la policia ho relacionen amb un d'ells per una trucada que li havia fet. El telèfon que marca és el mateix que el geolocalitzat en la zona en què es va cometre la violació. El cèrcol es va anar estrenyent.

La geolocalització del mòbil

Aquest telèfon està a nom d'una empresa en la qual treballa Brian. Es rastreja on viu en el padró municipal i es munta una vigilància en el domicili. Els mossos observen com el processament vesteix la mateixa roba que portava el dia de la violació. La geolocalització del seu mòbil concorda amb el recorregut que l'atacant de l'adolescent fa en el polígon industrial. "Tot coincideix", ha subratllat la inspectora. En l'entrada i registre de l'habitatge on vivia l'acusat. Es troba la vestimenta que portava la nit de l'agressió i en la seva jaqueta l'ADN de la víctima. Els Mossos detenen a l'imputat i aquest ingressa a la presó.

Un altre agent ha explicat al tribunal com a mesos després de la violació se li va preguntar al pare de l'adolescent si veia possible fer un recorregut pel polígon industrial. I així es va fer. La jove sí que va relatar el que havia fet tant abans d'entrar en la discoteca com en el local d'oci nocturn. I, fins i tot, que va abandonar l'establiment amb un noi, amb el qual va mantenir relacions sexuals consentides. Però a partir d'aquí, no recordava gairebé res, encara que si expresso que aquesta nit tenia molt de fred i que en un moment determinat s'havia girat cap enrere. Aquest acte, segons els investigadors, coincideix amb l'atac per l'esquena que va sofrir. En l'encreuament amb el carreró, es va parar "espontàniament", però no s'acordava el motiu pel qual li cridava l'atenció aquest lloc. I sobre el punt on va ser trobada, la jove va dir que l'única cosa que podia dir és que aquí ja no tenia tant de fred. Cal recordar que la noia va ser tapada amb jaquetes pels camioners que la van trobar.