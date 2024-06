El PSC de l'Anoia renovarà la direcció comarcal per l'adeu de Francisco Guisado

Francisco Guisado, actual primer secretari del PSC a l'Anoia, deixa el lideratge dels socialistes a la comarca. Guisado, ha comunicat que s’acomiadarà del lideratge dels socialistes de l’Anoia al 5è Congrés del partit que se celebrarà el pròxim 29 de juny a Òdena, un esdeveniment que posarà el punt inicial a un nou mandat per al partit a la comarca en el qual es renovaran el lideratge i la direcció comarcal.

En una carta dirigida a la militància del PSC Anoia, Francisco Guisado ha agraït la confiança i ha afirmat que “ha estat tot un honor representar el partit a la comarca, fent-ho amb tota la generositat i amb l’únic objectiu d’impulsar el projecte socialista a l’Anoia”. Guisado, a més, ha destacat que “el PSC no defensa projectes personals, sinó que defensa un projecte social col·lectiu amb els millors al davant per aconseguir els objectius comuns, des de la renovació i posant de manifest la solvència i les capacitats per mantenir i millorar la força dels socialistes de l’Anoia”. Guisado manté la seva acta de regidor a l'Ajuntament d'Òdena, on ha estat alcaldes en diversos períodes.

El PSC Anoia ha fet públic el seu agraïment a Francisco Guisado per la tasca al davant del partit. El seu mandat ha coincidit amb un període en què els socialistes han recuperat resultats electorals fins a esdevenir el partit més votat. Aquests bons aires per als socialistes s'han traduït en un increment de militants, regidors i alcaldies.