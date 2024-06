Anoia turisme consolida propostes i en busca de noves per créixer

El plenari d'Anoia Turisme del Consell Comarcal de l'Anoia es va reunir a Castellolí per fer un balanç de la temporada, ressituar el projecte davant dels representants del sector i fer una crida a pensar noves propostes per continuar creixent. És va fer especial èmfasi en projectes singulars com "Anoia, e-bike land - Benchmarking", "Rutes artesanes de l'Anoia", la producció del joc de taula "Terra de Castells", i el Pla Director de Turisme de l’Anoia.

També es van repassar les diferents comissions creades i les línies de treball de cada una d’elles; Alta Anoia, Valls de l’Anoia, E-bike, autocaravanes i Castells, obrint la proposta a crear-ne de noves per treballar altres temàtiques que poden ser d’interès futur. Finalment es va presentar l’estratègia de comunicació que continuarà amb l'eslògan iniciat el 2023: "Escapa't a l'Anoia" i la línia de la plantejada al 2023 amb l’objectiu principal de posicionar la comarca de l'Anoia com a destí de turisme sostenible i slow tot l’any.

El conseller de Turisme, Daniel Gutiérrez, va destacar la importància de treballar conjuntament amb els ajuntaments per desenvolupar una estratègia comuna que augmenti l'impacte econòmic del turisme a la comarca. També va fer èmfasi en el desenvolupament de propostes que assegurin el compliment dels criteris de qualitat i sostenibilitat i la importància d'una estratègia entre tots els agents.

L'ens Anoia Turisme del Consell Comarcal de l'Anoia treballa amb els ajuntaments de la comarca i implica els agents econòmics privats vinculats al sector per aconseguir un desenvolupament turístic integral i sostenible a l'Anoia.

Anoia Turisme té com a principals objectius destacar l'Anoia com una destinació turística; augmentar la participació dels ajuntaments i del sector privat en la direcció, disseny i aplicació de la política turística del territori; augmentar l'impacte econòmic del sector del turisme promovent, dissenyant i dinamitzant projectes i nous productes turístics basats en les potencialitats del territori i augmentant la cohesió i l'equilibri territorial; vetllar per la incorporació de criteris de qualitat turística i sostenibilitat com a garantia de millora de la competitivitat turística; treballar una política de comunicació i promoció efectiva dels productes i serveis turístics; i, finalment, vetllar per la promoció turística en els mercats propers i, de manera coordinada amb la Diputació de Barcelona i l'Agència Catalana de Turisme, poder abordar també els mercats de mitjana i llarga distància.