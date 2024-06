Igualada s'estrena en el futbol sorra i el beach tennis aquests estiu

El Consell Esportiu de l’Anoia presenta dos tornejos d’esport popular per aquest estiu que fins ara no s'havien fet a Igualada, un serà un tornenig de futbol sorra i l'altre, un torneig de beach tennis. Aquests tornejos formen part dels 3rs Jocs Esportius Populars de l’Anoia i estan organitzats pel Consell Esportiu de l'Anoia i la Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb la col·laboració del Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada.

“Des del Consell Esportiu de l’Anoia i des de l’Ajuntament volem continuar promovent totes aquelles activitats que fomentin els hàbits aludables i l’activitat física per a tothom. Sense distinció del nivell de professionalitat ni d’edats ni de sexes. Som una ciutat esportiva, activa i saludable, i és per aquest motiu que els nostres espais a l’aire lliure també reflexen aquesta hiperactivitat esportiva”, explica la presidenta del Consell Esportiu de l’Anoia i regidora d’Esports, Patrícia Illa.

El primer Torneig de Futbol Sorra tindrà lloc el dissabte 29 de juny de 9 a 20 hores al Parc de Valldaura d’Igualada. La competició tindrà un format de quatre per quatre i hi podran participar les categories infantil, cadet, juvenil, sènior i veterans, tant masculí com femení i mixt. Les inscripcions, segons ha explicat la mateixa regidora Illa, s’han de realitzar a través del web del Consell Esportiu de l’Anoia abans del 22 de juny. Es tracta d’un torneig d’esport popular, amb l’objectiu de gaudir de l’esport durant l’estiu.

D’altra banda, el primer Torneig de Beach Tennis organitzat amb la col·laboració de l’Infinit Igualada, també forma part dels 3rs Jocs Esportius Populars de l’Anoia, i es disputarà el dissabte 6 de juliol de 9 a 20 hores al Parc Valldaura d’Igualada. Aquesta competició popular s’adreça a practicants de pàdel o aquelles persones que vulguin gaudir d’una jornada popular esportiva. Les inscripcions també s’han de realitzar a través del web del Consell Esportiu de l’Anoia i estan obertes fins dilluns 1 de juliol.