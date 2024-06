El violador d'Igualada nega els fets i diu que no es reconeix en cap de les càmeres de seguretat

L'acusat de la violació d'Igualada ha negat tenir cap implicació en els fets. En el judici, Brian Raimundo, que només ha contestat les preguntes del seu advocat, ha assegurat que no es reconeix en cap de les imatges captades per les càmeres de vigilància del polígon.

També ha dit que la jaqueta que portava el dia dels fets i en què es va trobar ADN de la víctima no era seva i que se la va trobar pel carrer. "No recordo gaire bé on me la vaig trobar, però vaig veure que estava bé, no estava trencada, i me la vaig posar perquè tenia fred", ha dit. També ha relatat que consumia marihuana i haixix de forma habitual. D'altra banda, l'acusat ha dit que no té cap vincle amb el seu país d'origen i que, en cas de ser condemnat, preferiria complir condemna a Espanya.