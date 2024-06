El colpidor testimoni de la víctima de la violació d'Igualada: "Estic completament destruïda"

"Estic completament destruïda". Amb aquestes paraules, la víctima de la brutal violació d'Igualada defineix calvari que viu des de la nit dels fets, l'1 de novembre de 2021. El programa Horizonte de Cuatro va emetre aquest dijous, enmig del judici pel cas, un tall de veu on la jove qüestiona "que un salvatge d'aquesta magnitud romangués al carrer tot i estar en llibertat vigilada".

"No entenc com el Ministeri Fiscal o l'Estat pot permetre que un salvatge d'aquesta magnitud romangués al carrer encara estant en llibertat vigilada. Després de tenir antecedents i pensar que amb un simple curs psiquiàtric i desintoxicació es reinserís en la societat..." Amb aquestes paraules, la jove, que el 2021 tenia 16 anys, es refereix a la situació de l'acusat, Brian Raimundo, quan van produir-se els fets.

Concretament, el 2020, l'acusat va ser condemnat per agredir la seva germana de set anys. El jutjat de Menors de Girona va condemnar-lo a un any de régim semiobert i 12 mesos més de llibertat vigilada. Cinc mesos després, al juliol de 2020, el mateix jutjat li va suspendre la condemna amb la condició que realitzés una teràpia d'educació sexual i una altra de deshabituació de tòxics (alcohol, especialment), segons apunta El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7.

En aquest sentit, la jove sentencia que, "encara que ell hagi patit, no té raons per fer-li mal a la seva germana petita, les seves exparelles ni a mi. Ni tampoc a altres dones en un futur". "És un ésser malvat, sense cor, sense sentiments" i lamenta que "no li importa en absolut el patiment aliè".

La jove continua el colpidor relat parlant de les seqüeles que els fets li han deixat. "M'ha deixat unes conseqüències de les quals mai em recuperaré", assenyala, abans d'enumerar els nombrosos problemes físics que la brutal agressió li ha provocat. "Per no parlar de les seqüeles psiquiàtriques, no estic bé", detalla. "Em sento humiliada, destrossada, amb un estrès posttraumàtic enorme, sento ira i estic completament destruïda", afirma.

La jove clou el relat desitjant que "aquesta cosa resti anys a presó o l'enviïn a la presó del seu país. Perquè no té dret ni d'acabar amb la vida ni de fer mal a ningú".

Raimundo nega els fets

L'acusat de la violació d'Igualada ha negat tenir cap implicació en els fets. En el judici, Brian Raimundo, que només ha contestat les preguntes del seu advocat, ha assegurat que no es reconeix en cap de les imatges captades per les càmeres de vigilància del polígon.