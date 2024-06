La fiscal assegura que la víctima de la violació d'Igualada no va morir per "un miracle"

"Va ser un miracle". "Podia haver mort en el minut 1". Cops al cap, l'abdomen i esquinçaments a la zona vaginal i anal. Una "brutal" violació amb la qual l'acusat que tenia intenció de dominar i "humiliar a la víctima". I una voluntat inequívoca de matar, amb cops "constants" en òrgans vitals, com el crani, que eren "susceptibles" de causar la mort. Així de contundent s'ha expressat la fiscal en l'última jornada del judici, contra Brian Raimundo Céspedes, per l'agressió sexual d'una adolescent de 16 anys en un polígon industrial d'Igualada l'1 de novembre de 2021 que se celebra aquest divendres en l'Audiència de Barcelona. L'advocat de la menor, Jorge Albertini, ha definit els fets en una frase: "L'acusat va voler fer el màxim mal, amb la major crueltat i causar la mort".

Les acusacions s'han referit en els seus informes finals al camioner que va trobar per casualitat la menor aquella nit en un carrer del polígon industrial d'Igualada. La va trobar estirada a terra i amb dos importants tolls de sang. El camioner va cridar els serveis d'emergències i la va tapar amb una jaqueta. Aquesta ràpida actuació va salvar la vida de la menor, que aquell dia havia sortit de festa amb unes amigues a la discoteca Epic. Va ser violada quan de matinada es dirigia a l'estació del tren per tornar a casa, a Vilanova i la Geltrú. "Un àngel", va definir Albertini al camioner que va evitar que la jove morís per les ferides que li va produir l'agressor.

La fiscalia ha relatat de manera detallada totes les proves que apunten al fet que el processament Brian Raimundo Céspedes és l'autor d'aquesta violació i intent d'assassinat, justificant, des del punt de vista tècnic, per què sol·licitava per a ell 45 anys de presó i altres 10 de llibertat vigilada. D'aquesta manera, ha explicat els indicis aportats durant la recerca pels Mossos i els perits judicials, titllant de "poc coherent" la versió de l'acusat que ell no va violar a l'adolescent i que consumia marihuana i haixix de manera habitual. Amb aquest últim argument, la seva defensa està intentant que el tribunal imposi al processament una pena menor.

Les proves incriminatòries

Per a la fiscal, les proves que incriminen a l'acusat són contundents i definitives. Ha començat detallant la revisió de les càmeres de seguretat del polígon, on s'observava com un jove que portava la mateixa roba que el presumpte autor dels fets es dirigia a la víctima, la geolocalització del telèfon mòbil de processament que coincidia amb la de l'adolescent i, entre altres proves, l'ADN de la noia trobat en la jaqueta de l'imputat i que va ser localitzada en l'entrada i registre de l'habitatge on residia. L'acusació ha subratllat com els agents van poder identificar a Gespes com el sospitós que havia perpetrat l'agressió sexual i la revisió d'una denúncia per danys en un vehicle, acció gravada per un ciutadà. I una dada no menys rellevant: Gespes va fer una foto en la zona sense voler amb el seu telèfon mòbil, fet que el situa en el lloc dels fets.

"La intenció era causar la mort de la víctima", ha recalcat la fiscal. És a dir, el processament, en la seva opinió, tenia un "ànim de matar", per això va colpejar de manera salvatge a l'adolescent amb un objecte, utilitzat com "una arma de matar". A més, la va agredir sexualment amb aquest o un altre objecte, produint-li importants ferides en la zona vaginal i anal. La jove va ser trobada pel camioner amb dos tolls de sang. L'acusat va atacar "sorprenentment" la menor i aquesta, davant tal acció, no va poder defensar-se. I la va assaltar en un carreró solitari, a altes hores de la matinada i poc il·luminat. L'acusat, ha agregat la fiscal, va actuar per a "augmentar el dolor" de la jove amb els cops que li va propinar per tot el cos.