Salut invertirà 18,8 milions en els propers 5 anys a l'Hospital Universitari d'Igualada

La Generalitat farà una inversió de 18,8 milions en els pròxims 5 anys a l'Hospital Universitari d'Igualada. Una part serà per a nous serveis, però bona part de la inversió és "per posar al dia les instal·lacions i permetrà millorar la qualitat en l’atenció sanitària cap als pacients de la comarca”. Així ho ha explicat el conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, durant la presentació d’un ambiciós projecte de reformes aquest matí al mateix Hospital Universitari d’Igualada. Balcells. El conseller ha estat acompanyat de la gerent de la Regió Sanitària del Penedès, Irene Abad, que han estat rebuts pel gerent del Consorci Sanitari de l’Anoia, Ignasi Riera, i pel president, Enric Mangas. La inversió està inclosa al Pla d’Infraestructures 2024-2028 de l’Hospital igualadí.

El conseller ha explicat que durant un període de cinc anys s’aniran remodelant diferents espais de l’edifici per “posar les instal·lacions al dia”. L’edifici es va inaugurar l’any 2017 i tot i que “les instal·lacions són relativament noves, la manera de fer medicina ha canviat molt”, ha explicat Irene Abad. El cost total de les actuacions serà de 18,8 milions d’euros, finançats pel Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya i el Consorci Sanitari de l’Anoia.

Aquesta remodelació preveu ampliacions i millores a la cuina hospitalària, al bloc obstètric, a la farmàcia hospitalària, a l’hospital de dia mèdic, a urgències, la construcció d’una nova Base SEM, així com el projecte executiu de l’àrea de proves diagnòstiques amb sedació i cirurgia ambulatòria. La reforma permetrà incorporar nova tecnologia als espais, que seran més polivalents per adaptar-se de manera àgil a situacions canviants i al treball en equip multidisciplinari. El gerent del CSA, Ignasi Riera, ha assegurat que les obres es faran "sense parar en cap moment l’assistència als pacients, durant cap fase de la remodelació".

El conseller Balcells ha recordat un dels objectius que guien les intervencions del departament, "la voluntat que tothom pugui gaudir d’unes infraestructures amb accessibilitat i equitat al conjunt de Catalunya".

La reforma s’ha dissenyat a partir de l’opinió dels pacients i professionals

En l'actualització de les infraestructures i processos assistencials, l'Hospital Universitari d'Igualada ha considerat l'opinió de la ciutadania mitjançant grups focals. Aquests grups permeten als participants expressar les seves idees en entrevistes informals. El primer grup es va centrar en l'Hospital de Dia Oncològic, inaugurat a la tardor del 2022. Posteriorment, es van organitzar grups per a l'àrea maternoinfantil i el Bloc Obstètric, assegurant el confort de les parteres i acompanyants. En aquest sentit, el gerent del CSA, Ignasi Riera, ha explicat que a banda de millorar les instal·lacions: “Aquestes obres volen aconseguir una assistència més humanitzada, més còmode i, en definitiva, millorar l’experiència tant dels pacients com dels professionals”.

També s'han establert eines per incloure la perspectiva dels professionals del centre, tenint en compte les seves valoracions abans i després de les obres per garantir que els resultats s'ajustin a les necessitats. Riera també ha revelat que una de les idees més demandades ha estat fer espais exteriors. "Hi haurà un jardí interior per les parteres i pacients, perquè puguin sortir del concepte merament hospitalari".

També han explicat que un cop finalitzin les obres faran una enquesta per veure si s’ha aconseguit el que han demanat els pacients i els professionals.

El bloc obstètric, el primer que es reformarà

El Bloc Obstètric serà el primer espai a reformar-se amb una inversió de 2,3 milions d’euros. Les obres, que començaran el segon trimestre de 2024, ampliaran l'àrea en 185 m² per millorar l'atenció al part, amb espais més confortables i segurs. S'ampliaran i actualitzaran les tres sales de dilatació i part, afegint una quarta sala per parts naturals amb banyera. Les sales seran més amples, permetent atendre parts gemel·lars i equipades per l'atenció del nadó. També es construirà un quiròfan per a urgències obstètriques i ginecològiques, amb espais pre i post operatoris, i es promourà la participació de l’acompanyant. El pla inclou una sala de reanimació neonatal amb tecnologia avançada, un box d’observació i una sala per consultes d’urgències.