Els Moixiganguers d'Igualada aixequen castells a la plaça de Catalunya de París

Els Moixiganguers d'Igualada han portat els seus castells a París. La capital francesa els ha acollit en la renovació de la plaça de Catalunya de la ciutat del Sena. La colla igualadina, que es prepara per poder afrontar amb solvència les construccions de nou pisos, s'hi ha desplaçat amb un centenar de membres. Aquest dissabte al migdia han fet una actuació, en la inauguració pròpiament dita, on han actuat al costat del grup local Geperuts. Hi han descarregat tres pilars de 4, un 3 de 7 amb agulla, un 4 de 7, un 4 de 7 amb agulla, dos pilars de 5 i un 7 de 6 conjunt de germanor amb la colla local. Avui no era un dia per fer castells de molta alçada, perquè el grup que s'ha desplaçat a París, tot i ser nombrós, no permetia aixecar castells de concurs. La colla local dels Geperuts han aixecat un pilar de 4, un 3 de 6, un 4 de 6 i la construcció conjunta.

Els igualadins estan tres dies a terres franceses per portar-hi la cultura catalana. Van arribar a la capital francesa divendres, els morats van posar els peus a França i van fer un primer assaig amb els membres de la colla els Geperuts i aquest dissabte han participat en la inauguració de la remodelació de la plaça de Catalunya de París, juntament amb autoritats parisenques com, per exemple, l’alcaldessa de la ciutat. Han fet la demostració dels castells i, tot seguit, un taller de castells per als assistents.

Un cop acabada l’actuació, els morats han passejat per carrers de París i han fet pilars davant d'alguns dels punts més turístics de la capital francesa, amb la intenció de fer arribar aquesta tradició catalana a tota la ciutat. Aquest dissabte a la nit estava previst que les dues colles celebressin un sopar de germanor per compartir experiències, teixir llaços. Aquest no és una activitat pròpiament castellera, però és una part de l'activitat i viure la part menys castellera, però igualment important, que ofereixen els castells. Els igualadins esperen ser a igualada aquest diumenge a la nit, abans de celebrar la revetlla.