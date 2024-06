Igualada Som-hi reclama que els horaris del bus a Barcelona apareguin a Google Maps

El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC - Igualada Oberta) portarà al ple de l’Ajuntament de la capital de l'Anoia una moció per sol·licitar que els horaris dels busos entre Igualada i Barcelona que presta l'empresa Monbus apareguin a l’aplicació mòbil de Google Maps. Els regidors d'aquest grup consideren que Google Maps és una eina d'ús generalitzat per la població. Moltes de les ciutats que tenen el servei de busos exprés compten amb presència en aquesta eina i la formació progressista considera que aquest pas endavant facilitaria, de cara a la ciutadania, els desplaçaments i la seva previsió.

El regidor d’Igualada Som-hi Anselm Pasquina explica que “l’ús de Google Maps per planificar els trajectes en transport públic és molt habitual en la majoria de persones que el fan servir i és un handicap que el servei de bus entre Igualada i Barcelona no hi estigui present. La petició que fem té l’objectiu que la ciutadania pugui planificar millor els seus desplaçaments i també incentivar-los i facilitar-los a aquelles persones que no en són usuàries habituals”.

Pasquina recorda que “en aquests moments, l’única opció de transport públic que dona Google Maps entre Igualada i Barcelona és el tren de FGC, que triga 1 hora i 27 minuts, deixant de banda tota l’oferta d’autobús, que és molt més ràpida que el tren i té més freqüències”. La moció d’Igualada Som-hi també inclou la petició perquè surtin identificades totes les parades que Monbus fa tant a Igualada com a Barcelona, amb els horaris específics i la ubicació exacta.

La formació que integren PSC i el grup ciutadà Igualada Oberta recorda que “la millora del transport públic amb Barcelona i amb altres comarques és un continu en la nostra acció política a l’Ajuntament. Mesures com la reclamació d’augmentar la capacitat dels autobusos perquè els passatgers no es quedin sense poder pujar, la creació del carril bus a la B-23 d’entrada a Barcelona les obres del qual ja han començat o que es posi en marxa una línia de bus exprés amb Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú han estat algunes de les peticions que Igualada Som-hi ha fet des de l’Ajuntament els darrers dos mandats.