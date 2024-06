El festival de globus d'Igualada presentarà una cabina per emetre música des del cel

L'European Ballon Festival d'Igualada, que se celebra entre l'11 i el 14 de juliol, mostrarà per primera vegada una càpsula aeroestàtica espacial, que s'ha creat per reproduir-hi música i fer la sentir en streaming des de 10.000 metres d'atura. Es tracta d'una cistella tancada i pressuritzada per fer volts de gran altitud. Després de més de quatre anys de feina, les empreses Ultramagic i Zero 2 Infinity presentaran una cistella única al món, fruit d’un projecte experimental que va sorgir arran de la idea del productor musical turc-holandès Burak Yeter, conegut a l’Estat espanyol per haver estat el creador de la peça “My Life is Going On” (sintonia de l’exitosa sèrie de Netflix La Casa de Papel).

Expliquen els organitzadors dels certàmen igualadí que Yeter és un enamorat de l’espai. Feia temps que volia dur a terme sessions de DJ a gran altura que es puguessin emetre en streaming. La nova Càpsula Aerostàtica Espacial creada per Zero 2 Infinity i adaptada per Ultramagic és una cabina tancada, pressuritzada, pensada per volar fins a 20.000 metres d’altura, que s’estrenarà aquesta tardor de 2024. En una primera fase volarà a 10.000 metres, des d’on Burak Yeter emetrà una primera sessió de DJ. La càpsula està preparada amb l’equipament de música corresponent, amb la taula de mescles, i un sistema tecnològic d’emissió en streaming.

Presentació de l'European Ballon Festival, aquest dimecres a Igualada / EBF

En una segona fase, volarà fins als 20.000 metres d’altura, en aquest cas amb un globus de gas. La càpsula té un pes molt superior al d’una cistella de vímet convencional. Mentre que una cistella per a 20 passatgers pesa 490 Kg, la cabina espacial en pesa 949.

És per això que ha de volar amb un globus sobredimensionat de mida de 4:25 i model N425, que habitualment transporta cistelles amb 20 passatgers, tot i que en aquest cas només hi viatgin dues persones: el pilot i el DJ, que accedeixen a la cabina a través d’una escotilla a la part superior.

El cremador també funciona de manera diferent a l’habitual, ja que en ser una cabina tancada el pilot ha d’activar-lo a través d’una maneta que funciona per un sistema hidràulic desenvolupat per Ultramagic. L’altura de vol obliga als passatgers a portar màscares d’oxigen si la cabina no es pressuritza i, en qualsevol cas, el cremador del globus sempre s’ha d’alimentar amb oxigen.

Dijous dia 11 es farà a Igualada el primer vol captiu en societat, després d’haver fet diverses proves tècniques d’enlairament sense públic.

L’empresa Ultramagic, amb seu a Igualada, és líder mundial en fabricació de globus aerostàtics i, més enllà de crear i vendre globus de passatgers arreu del món, té una llarga experiència en la fabricació i enlairament de globus estratosfèrics i sondes amb finalitats científiques, que requereixen volar a grans altituds. Per la seva banda, Zero 2 Infinity, amb seu a Cerdanyola del Vallès, dissenya globus de gran altitud per permetre accés proper a l’espai i a l’òrbita terrestre baixa usant una nau espacial i un llançador.

Un festival que entra al cor d'Igualada

L’European Balloon Festival comptarà amb cinquanta globus aerostàtics provinents de països com Anglaterra, França, Brasil, Mònaco, Itàlia, Suïssa, Tunísia o Marroc. Una trentena seran catalans.

Una altra de les novetats d’enguany són les Nits de Llum, que ompliran la ciutat de globus nocturns durant tota la setmana. Per primera vegada, dilluns 8, dimarts 9 i dimecres 10 a les 21.30h a la Plaça de Cal Font es faran vols captius en globus (s’alçaran amb els passatgers a la cistella però sense arribar a enlairar-se), seran 150 vols gratuïts que se sortejaran entre els participants al concurs que es farà a les xarxes socials del festival. A més dels vols captius, les Nits de Llum també inclouen espectacles en Iglús de Vent, és a dir, en teles de globus reciclades instal·lades en diferents punts cèntrics de la ciutat que, des de dilluns i fins dissabte, acolliran nombroses activitats culturals i lúdiques a càrrec de les entitats de la ciutat.

La 28ena edició de l’European Balloon Festival comptarà, com és habitual, amb els tradicionals vols de matí –de dijous a diumenge- i dels vols de tarda –de dijous a dissabte- des del Parc Central, excepte l’enlairament de divendres al matí que es farà des de diferents places de la ciutat.

Per tal de garantir la seguretat dels espectadors i i donar cabuda a la gran quantitat de persones que es preveu que visitin el festival, especialment la nit de dissabte, l’organització ha modificat la distribució del camp de vol del Parc Central per ampliar-ne l’aforament i mantenir una distància de seguretat entre els espectadors i els globus durant els vols de tarda.

Per evitar un col·lapse circulatori, l'organització ha fet una crida als veïns d'Igualada i municipis de l'entorn a desplaçar-s'hi a peu. I que el públic no hi desplegui taules i cadires.

L’European Balloon Festival està impulsat per l’Ajuntament d’Igualada i l’empresa fabricant de globus Ultramagic, amb el suport de la Diputació de Barcelona, el patrocini de GPU i Vitogas, i la col·laboració de les empreses de vol Globus Kon-Tiki, Camins de Vent i Anoia Balloons.