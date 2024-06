La Generalitat obre al trànsit aquest dijous l'esperat accés sud d'Igualada

La consellera de Territori, Ester Capella i Farré, posarà en servei el nou accés des de la ronda Sud a Igualada, aquest dijous, 27 de juny. És una de les obres que més esperades de l'Ajuntament d'Igualada, que considera que aquest accés s'hauria d'haver fet en el mateix moment en què es va construir la variant. És una obra que es va inaugurar el 2010. Igualada ha hagut d'esperar 14 anys per resoldre un nyap, en fer una carretera que passa a tocar d'Igualada, que connecta Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, les dues poblacions veïnes a la capital de l'Anoia, i que, en canvi, no preveu cap connexió directa d'Igualada amb aquesta via.

L'obertura està prevista a 2/4 de 5. Al matí, la consellera haurà presentat un nou servei de bus Express a Vilafranca del Penedès. L'obra ha tardat, també, molt més del previst. Es tractava d'una obra de 12 mesos de durada que n'ha trigat molts més. La inversió era de 13,5 milions. Fa uns mesos es van posar en servei els accessos Vilanova del Camí.

Aquesta ronda per la C-37, de Vilanova a Santa Margarida de Montbui, té sis quilòmetres de longitud. L’enllaç que es posa en servei fa un enllaç directe amb el barri del Rec. És un vial format per dues rotondes i un tram de carretera d’1,5 quilòmetres. El traçat inclou dues estructures; primer, per salvar la riera Garrigosa, un pont amb una longitud de 26 metres i el riu Anoia, després, amb un viaducte de 115 metres, element constructiu rellevant d’aquesta actuació. La seva tipologia és la d’un pont mixt d’acer i formigó amb un arc central de 55 metres. Aquest vial té dos carrils, un per sentit, de 3,5 metres d’amplada, amb vorals d’1 m. L’obra, que ha estat en execució des de finals del 2021, abasta tres termes municipals: Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui.

Així mateix, es garanteix la permeabilitat del camí de la Fassina amb una nova rotonda. Un cop passat el riu Anoia, el traçat connecta amb la trama urbana d’Igualada; en concret, amb el carrer del Rec, a l’altura del carrer Misericòrdia mitjançant una rotonda.

Per tal de connectar la xarxa urbana d’Igualada amb el camí del riu, paral·lel al riu Anoia pel seu marge dret, s’han previst voreres habilitades per a vianants i ciclistes al viaducte sobre el riu Anoia que connecten amb la xarxa de camins existent en el riu.

S’ordenen també el carrer de la Misericòrdia entre els carrers de Sant Antoni de Baix i de la Soledat i la cruïlla del carrer del Cardenal Vives amb el Passeig de mossèn Cinto Verdaguer per a permetre un millor control dels nous fluxos de trànsit. Així mateix, es construirà una passarel·la sobre la C-37 per a donar continuïtat a la mobilitat de vianants i bicicletes, al terme de Santa Margarida de Montbui. Finalment, s’ha previst l’eliminació d’una línia elèctrica aèria entorn del nou viaducte. L'Ajuntament d'Igualada compta que aquesta entrada capti uns 6.000 vehicles diaris, el que alliberaria altres punts de la ciutat que avui tenen una alta densitat de trànsit.