'El Yoyas' ingressa a presó per complir condemna després de ser detingut a La Torre de Claramunt

Després de practicament 20 mesos fugint de la justícia, Carlos Navarro, exconcursant de Gran Hermano 2 i exalcaldable de Vilanova del Camí, ha estat detingut aquest dimecres a primera hora del matí en un dispositiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional a Les Pinedes de l'Armengol, a la Torre de Claramunt. Després de la detenció, el Jutjat de guàrdia d'Igualada ha ordenat l'ingrés a la presó de Navarro per complir els 6 anys de condemna per maltractar la seva exparella, Fayna Bethencourt, els fills que ambdós tenen en comú i la parella actual de la també exconcursant de Gran Hermano.

Feia pràcticament 20 mesos que Navarro estava en crida i cerca. L'operatiu per localitzar-lo va començar quan el novembre de 2022, l'exalcaldable de Vilanova i el camí no va ingressar a la presó per complir la pena de 5 anys i 8 mesos imposada el desembre de 2020 pel Jutjat penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria. En concret, la sentència considerava que Navarro era responsable de set delictes de maltractament contra la seva exmuller Fayna Bethencourt, natural de Gran Canària, els dos fills en comú de la parella i una altra agressió a la parella actual de Fayna.

L'abril de 2021, l'Audiència de Las Palmas va confirmar la condemna contra Carlos Navarro, una decisió que el televisiu va recórrer. Finalment, el novembre de 2022 el jutjat va ordenar el seu ingrés a presó per complir amb la pena de presó imposada, després que la sentència fos ferma i no es poguessin presentar més alegaciónes.

No obstant això, l'exconcursant de Gran Hermano va desatendre el requeriment del Jutjat de pau de Vilanova del Camí per ingressar voluntàriament en la presó, i per això, el jutjat va ordenar la seva crida i cerca. Ha estat amagat 19 mesos fins que va ha estat localitzat molt prop del lloc en el qual resideix la seva família. Un ampli dispositiu conjunt dels Mossos i la Policia Nacional l'ha trobat en una urbanització de La Torre de Claramunt i va ha pogut ser arrestat.

Els investigadors remarquen que el sospitós estava permanentment amagat, i prenia moltes mesures d'autoprotecció per evitar ser localitzat i detingut. Per part de Mossos en el dispositiu han participat més de 30 efectius policials de diferents unitats, com la Canina, Drons, Grup de Cerca Activa de Fugitius, i de les Àrees Regionals de Recursos Operatius.

El Suprem

L'abril de l'any passat el Tribunal Suprem va tombar l'última bala de Navarro per eludir la presó. Va demanar una revisió de la sentència, un requeriment poc habitual en l'àmbit judicial, en considerar que existien elements que provaven la seva innocència pel maltractament a la seva exmuller i la seva família. I és que Navarro considerava que la primera denúncia de Fayna de 2018 "coincideix" en nombrosos detalls amb un relat publicat per ella en el llibre 'Cianuro y Chocolate' el 2016 i que va ser escrit anys abans.

No obstant això, el Suprem va rebutjar la petició de 'El Yoyas' en considerar que els informes presentats sobre aquesta possible coincidència "no desvirtuen de manera concloent les proves existents sobre els múltiples delictes pels quals ha estat condemnat el sol·licitant de la revisió, declaracions testificals, gravacions de converses, fotos, diferents proves pericials...".

Després de la garrotada judicial, Navarro va seguir amagat, fins que l'han atrapat i ara haurà d'ingressar en la presó, un altre lloc del qual no podrà sortir, com la casa de Gran Hermano, però sense càmeres en directe tot el dia.