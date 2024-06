La consellera Capella obre al trànsit l'accés a Igualada per la ronda sud

La consellera de Territori, Ester Capella i Farré, ha obert al trànsit el nou accés d’Igualada a la ronda Sud (C-37). Era una obra pendent des del 2010, quan es va construir la variant que, de manera sorprenent, va connectar els dos extrems, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, i va deixar sense accés directe la capital de comarca. Els igualadins fa anys que reclamen aquest accés que finalment, 14 anys després, l'actual govern català ha pogut posar en servei. El departament considera que culmina un conjunt d’actuacions que ha desenvolupat per a millorar la mobilitat en aquest entorn i optimitzar aquesta infraestructura. Unes actuacions que, combinades, permeten evitar el pas de prop de 6.000 vehicles diaris per l’interior dels nuclis d’Igualada, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí.

Durant la seva visita, la consellera ha destacar que el nou accés "permetrà reduir el trànsit de pas pels municipis i això no és una qüestió menor". "Quan nosaltres construïm xarxa viària, quan fem rondes i variants, estem pensant en pacificar els centres de les ciutats i els pobles, en el retorn d’aquell espai a la ciutadania”, ha afegit Capella. El nou enllaç possibilitarà “menys contaminació en els centres de les ciutats, menys accidentalitat i més seguretat, millor salut i millor qualitat de vida per a la ciutadania”, ha assegurat la titular de Territori.

“Des del Govern de la Generalitat treballem per la transformació de la xarxa viària amb una mirada integral, millorant la seguretat i avançant en la descarbonització”, ha explicat Capella. “La nostra prioritat és disposar d’una xarxa polivalent que s’adapti a les necessitats de cada indret del país, tenint en compte l’equitat territorial, el progrés social i econòmic i garantint l’interès públic del conjunt de les inversions”, ha emfatisat.

Oscar Bayona

L’obra del nou enllaç d’Igualada ha comptat amb un pressupost de 15,3 milions d'euros i han trigat en executar-se molt més del que estava previst (s'havia anunciat l'obertura a l'entorn de Nadal) Aquesta actuació dota el municipi d’un accés més ràpid i directe a la ronda Sud, redueix trànsit per l’interior del nucli urbà i permet optimitzar la infraestructura. Es calcula que el nou accés captarà 5.700 vehicles diaris i que el trànsit pel tronc de la C-37 augmentarà en 5.500 vehicles –actualment, hi circulen uns 7.000 diàriament per aquest àmbit.

Redistribució del trànsit a Igualada, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí

Aquesta obra és la peça principal de les actuacions que el Departament de Territori ha executat per a millorar la mobilitat entorn d'Igualada en els últims anys. La compleció de l’enllaç dels Moletons, a Vilanova del Camí, i la construcció d’un vial de connexió de l’enllaç de Vilanova nord són les altres dues actuacions, que van sumar una inversió d’1,4 milions

La ronda Sud d’Igualada té sis quilòmetres de longitud i discorre des de Santa Margarida de Montbui fins a Vilanova del Camí. En el tram més proper a Igualada, la ronda tenia fins ara dos accessos: el de Sant Maure i el de Vilanova Sud. El nou enllaç que s’obre al trànsit s’ubica entre aquests dos enllaços i estarà format per dues rotondes i un vial d’1,1 quilòmetres. Aquest vial té dos carrils, un per sentit, de 3,5 metres d’amplada i dos vorals d’1 metre cadascun. L’obra ha abastat tres termes municipals: Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui.

L’element constructiu més rellevant d’aquesta obra, per dimensions i ubicació, és el viaducte que salva el riu Anoia, de 116 metres de longitud. La seva tipologia és la d’un pont mixt, d’acer i formigó, format per tres trams, amb un arc central de 55 metres. Aquesta estructura, que s’ubica a l’entrada del nucli urbà d’Igualada, s’ha dissenyat tenint especial compte en la seva integració en l’entorn. L’obra ha inclòs una altra estructura, un pont de 26 metres de longitud per a superar la riera Garrigosa.

Així mateix, es garanteix la permeabilitat del camí de la Fassina amb una nova rotonda. Un cop passat el riu Anoia, el traçat connecta amb la trama urbana d’Igualada; en concret, amb el carrer del Rec, a l’altura del carrer Misericòrdia mitjançant una rotonda.

Per tal de connectar la xarxa urbana d’Igualada amb el camí del riu, paral·lel al riu Anoia pel seu marge dret, s’han construït voreres habilitades per a vianants i ciclistes al viaducte sobre el riu Anoia que connecten amb la xarxa de camins existent.

S’han ordenat també el carrer de la Misericòrdia entre els carrers de Sant Antoni de Baix i de la Soledat i la cruïlla del carrer del Cardenal Vives amb el Passeig de mossèn Cinto Verdaguer per a permetre un millor control dels nous fluxos de trànsit. Així mateix, s’ha construït una passarel·la sobre la C-37 per a donar continuïtat a la mobilitat de vianants i bicicletes, al terme de Santa Margarida de Montbui. Finalment, s’ha previst l’eliminació d’una línia elèctrica aèria a l’entorn del nou viaducte.