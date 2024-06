Els Prats de Rei canta i toca des dels balcons de les cases

Els Prats de Rei acollirà la segona edició del festival musical de talet local i internacional, Música als Balcons. L’esdeveniment reuneix artistes vinguts d’arreu als Prats de Rei, que omplen els balcons i els petits racons del poble de diverses músiques del món, de la mà del jazz . La trobada té lloc el 19 i 20 de juliol.

El divendres tindrà lloc la passejada musical pel nucli antic dels Prats de Rei, on el públic podrà gaudir de diferents actuacions minimalistes en diferents balcons i petits racons del poble, a partir de les 20:30 h. Els músics que formaran part de la Passejada Musical seran: Sofia Ribeiro (Portugal - veu); Juan Andrés Ospina (Colombia- piano, trompeta); Nicolàs Ospina (Colombia - piano i guitarra); Guillem Duocastella (Catalunya - guitarra i veu); Isabel Gallego (Catalunya - veu); Magdalini (Grècia - veu); Friederike Darius (Països Baixos - flauta); David van der Grinten (Països Baixos - piano); Robert Jan Vermeulen (Països Baixos - piano); Marjan Linnenbank (Països Baixos - veu); Rita Payes (Catalunya - veu i trombó); Jo Krause (Alemanya - bateria); Bartolomeo Barenghi (Itàlia - guitarra); Rai Ferrer (Catalunya - baix); Michael League (Catalunya - baix).

Dissabte arrencarà amb el taller de Circle Singing, a càrrec de Juan Andrés Ospina i la Sofia Ribeiro, a les 6 de la tarda, al Consorci de l’Alta Anoia. Participar-hi té un cost de 10 euros, i cal inscriure’s contactant amb l’Ajuntament dels Prats de Rei, o bé completant un formulari creat per a l’ocasió: https://forms.gle/4Ku1wg4fbXm2gwAF6

El taller està obert a qualsevol persona a qui li agradi cantar, músics i no músics, des de participants que mai hagin tingut contacte amb el cant i la improvisació, fins a cantants i instrumentistes improvisadors amb experiència. Circle Singing pretén explorar el potencial de la improvisació vocal com a forma de comunicació, expressió i creació espontània, i la veu no solament com un instrument musical sinó també com una eina de joc i de connexió profunda amb el moment present.

Tot seguit, a dos quarts de 9 del vespre, l’església Mare de Déu del Portal acollirà l'actuació de Cuareim Quartet: Jazz String Quartet, amb Magda Giannikou. Finalment, a les 10 del vespre, la plaça Major acollirà el duet colombià, “Inténtalo Carito”; un duet musical d’humor format per Juan Andrés Ospina i Nicolás Ospina.

Durant els dos dies hi haurà servei de menjar i beguda, a través de la food truck Pizzeria La Fornada i de l’associació Les Vàndals dels Prats de Rei.

Els Prats de Rei, terra de música

El municipi dels Prats de Rei compta amb una rica història i una vibrant vida artística. El Festival de Música als Balcons és possible gràcies a la presència d'artistes de jazz de renom, que han triat els Prats de Rei com a seu per viure-hi, convertint aquest municipi en un focus de creativitat musical.

Aquests músics no només participen com a intèrprets, sinó que també actuen com a contactes claus per atreure altres artistes destacats que sovint passen dies al poble creant la seva pròpia música. Aquesta combinació de talent local i internacional permet oferir als habitants i visitants dels Prats de Rei, l'oportunitat d'experimentar diverses músiques del món, de la mà del jazz i interpretada pels millors.

La primera edició del festival va arrencar el juliol de 2023 de forma incipient, però va tenir una molt bona valoració del públic, segons els organitzadors.