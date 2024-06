La Generalitat crea un bus express d'Igualada a Vilanova i la Geltrú per als dies feiners

La Generalitat posarà en marxa, el dia 1 de juliol, un nou servei d'autobús, la línia Exprés.cat e25, que unirà directament Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Igualada a través de l’eix Diagonal, format per les carreteres C-15 i C-37. La línia funcionarà de dilluns a divendres feiners i oferirà 8 expedicions per sentit. Les sortides, tant des de Vilafranca del Penedès com d’Igualada, seran a les 6:45 h, 7:50 h, 15:05 h, 16:10 h, 17:15, 18:20, 19:25 i 20:30 h. Els horaris han tingut en compte les entrades i sortides a la feina i a la universitat, així com les connexions amb els Ferrocarrils de la Generalitat a Igualada per poder afavorir la intermodalitat. Tot i que en propostes inicials s'havia parlat de fer el trajecte per tot l'eix Diagonal, el tram Manresa-Igualada, n'ha quedat al marge.

La posada en marxa servirà com a període de proves, per determinar l’eficiència i la demanda real, per així poder acabar d’adaptar el servei a les necessitats de la mobilitat. Les previsions de passatgers se situen al voltant dels 21.900 viatges anuals. Les empreses operadores seran Hispano Igualadina i Plana.

En la presentació, la consellera de Territori, Ester Capella i Farré, ha assenyalat que “avui anunciem un pas més en la millora del transport públic per carretera, tot i no haver pogut aprovar els pressupostos de 2024 i malgrat no disposar d’un finançament just”. Ha advertit, en aquest sentit, que “necessitem un finançament singular que eviti que 22.000 milions d’euros marxin cada any de Catalunya per no tornar”. Són diners, ha explicat, que “triplicarien l’oferta de transport públic al país”.

La consellera ha detallat que “dues terceres parts del pressupost de la conselleria de Territori es destinen al transport públic”. “És l’aposta clara d’aquest departament i d’aquest Govern”, ha sentenciat.

El nou Exprés.cat és un servei llargament reivindicat pel territori. És, també, un dels primers acords de la Taula de Mobilitat del Penedès, que està integrada pels consells comarcals de l’Alt i Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, a més dels ajuntaments de la zona, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’Autoritat Territorial de Mobilitat del Camp de Tarragona.

Està finançat pel fons climàtic, destinat a projectes per impulsar el transport públic i disminuir l'impacte ambiental. És el fons que prové de l'impost de diòxid de carboni aplicat a turismes, motocicletes i furgonetes comercials.

Prop de 40 noves línies previstes

Aquesta nova línia és la primera que es posa en marxa d’entre les incloses a l’estudi del Departament de Territori que preveu doblar la xarxa Exprés.cat en els pròxims anys. El document, concretament, proposa la creació de 37 noves línies: 21 de totalment noves, entre les quals hi ha la de Vilanova, Vilafranca, Igualada, i la conversió de 16 altres línies que actualment ja presten un servei regular. L’objectiu és anar-les posant en funcionament a partir de la disponibilitat pressupostària.

La proposta suposaria arribar a les 80 línies Exprés.cat arreu de Catalunya. L’oferta actual és de 43 línies, que representen el 45% de la demanda dels autobusos interurbans de tot Catalunya. La xarxa Exprés.cat està formada per busos més directes, amb menys parades, més freqüència de pas i amb una velocitat comercial més elevada. Actualment hi ha 24 línies Exprés.cat a Barcelona, 6 línies a Girona, 6 línies a Lleida i 7 línies a Tarragona i Terres de l’Ebre. El total de viatges registrats l’any 2023 va ser de 27.445.184 milions, un 13,3% més que el 2022 i un 13,2% més que el 2019, abans de la pandèmia.