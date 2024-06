La Panadella, punt d’aturada històric

L’àrea de servei de la Panadella, situadaal terme municipal de Montmaneu és un dels punts de referència més importants de tot l’Estat per a viatgers i transportistes. Situada a l’antiga N-II, que connectava el pas de Barcelona i Lleida. En aquest punt es va desviar el traçat per guanyar seguretat en una via estatal que també és el corredor principal entre Barcelona i Madrid per Saragossa.

L’àrea va començar va guanyar notorietat durant les dècades dels 50 i 60 en un temps en què les autopistes eren encara una promesa llunyana i es començava a estendre l’ús del cotxe. La Panadella, a 825 m d’altitud, s’alça de manera important sobre les planes de la conca d’Òdena (Igualadada està a un 325 m sobre el nivell del mar) o de Lleida (a poc més de 100 m d’altitud sobre el nivell del mar). Els camions i els turisme del moment notaven el desnivell i al punt més alt era un bon lloc per deixar descansar motors. Per als conductors ha estat un lloc per descansar, menjar i proveir combustible enmig d’un llarg trajecte.

Entre la dècada dels anys seixanta i setanta, la Panadella va viure el seu punt més àlgid, amb l’augment del trànsit per carretera, l’àrea de servei es va expandir per oferir més comoditats als viatgers. Es van afegir nous serveis, incloent-hi un hotel, diversos restaurants, botigues i una àrea de joc per als nens. Fer-hi una parada esdevenia obligatori si passaves per l’N-II. L’hotel La Parada i l’hotel Bayona (ambdós en actiu) proveïen els transportistes i a les famílies d’una àrea de descans de qualitat on poder menjar i descansar durant les llargues travessies. Poc a poc, la Panadella es va convertir en un lloc de trobada per a moltes persones, i els seus serveis van ser coneguts per la seva qualitat i hospitalitat.

L’alcalde de Montmaneu, Àngel Ferrer, destaca «la importància dels hotelers i els treballadors que ha fet el servei, perquè han donat vida a la Panadella, com un dels punts de referència històrics més importants».

La situació de la Panadella, però, va fer un canvi dràstic ara fa vint anys amb laconstrucció de l’actual autovia A-2, on unes necessitats de disposar d’una carretera més àmplia i segura a causa de l’increment de trànsit de camions i turismes va provocar una situació insostenible. Els accidents eren cada vegada més presents i això va donar pas a la transformació, acordada pel govern de l’Estat l’any 1986, tot i que no va ser fins al 1992 que no es va decidir el traçat que seguiria. Després de més de divuit anys de tràmits i desavinences entre govern central i el de la Generalitat de Catalunya, la nova A-2 va substituir l’antiga N-II al 2004. «Va ser un canvi dràstic, on abans podies veure centenars de camions durant el dia ara només venen si es desvien de l’autovia expressament», declara Ferrer.

Costa de creure que, una àrea de servei tan emblemàtica com la Panadella, pugui ser blidada d’aquesta forma. Un punt de referència que abans obria i rebia clients les 24 hores del dia, des de transportistes i famílies que buscaven descans com futbolistes i famosos de l’època, tothom reconeixia la zona. Ara rep clients que la coneixen i que es desvien de l’A-2 per fer-hi una parada, descansar i poder gaudir d’un bon menjar casolà.

La Panadella aguanta com un lloc amb una forta càrrega històrica i emocional. Tot i que ja no és el bulliciós centre de serveis que va ser en els seus anys daurats, encara ofereixuna parada acollidora per als viatgers de l’antiga N-II. Els establiments que han sobreviscut busquen mantenir viva la tradició de bon servei i hospitalitat que sempre ha caracteritzat aquest lloc. Als matins s’hi està tranquil. El forn de pa, reconegut per la gent de la comarca, obre des de bon matí per rebre els clients, la majoria de fora més que del municipi de Montmaneu, a buscar els ametllats i el pa de pessic, dos clàssics de la zona.

Durant el migdia la Panadella cobra vida, desenes de transportistes arriben amb els camions, posen gasolina i omplen els restaurants. L’àrea intenta tornar a semblar el que era. L’emblemàtic hotel restaurant Bayona, dirigit per Josep Queralt, va viure la davallada de clients. «Durant les discussions sobre el traçat de la nova A-2, es plantejava l’opció que el traçat resseguís Sant Guim, vam aconseguir que passés per aquí al costat de la Panadella». Així i tot, el canvi va ser dràstic: «La baixada de clients va descendir fins a un 50%, no vam tenir més remei que reduir la nostra plantilla un 60%».

Un hotel que enguany no tenia ni pany ni bauló a la porta, que rebia clients les 24 hores, va haver d’acceptar la nova situació. «Vivim aquí a la Panadella, hem hagut d’adaptar-nos, però l’hotel no ha canviat gens, hem mantingut la imatge tal com havia sigut sempre”.

La Panadella és i serà, un punt de referència històric per Catalunya. Els automòbils corren més, hi ha menys accidents, la nova carretera és més segura i els passatgers prefereixen l’avió o l’AVE a l’hora de recórrer el trajecte de Madrid a Barcelona, però el nom “La Panadella” sempre porta records amb ell. Una parada on poder descansar, dormir, menjar i posar gasolina, que sona ben simple, però per molts era i és un punt de referència després de llargues hores de viatge.