Aigua de Rigat troba un rebuig unànime al seu intent de pujar l'aigua d'Igualada per sobre del 9%

L'Ajuntament d'Igualada, per unanimitat de tots els grups (Junts x Igualada, que és al govern, i Igualada Som-hi, ERC i Poble Actiu, que són a l'oposició), ha rebutjat aquest migdia, en un ple urgent i extraordinari, la proposta d'increment de la tarifa de l'aigua (un 9,05%) que ha plantejat l'empresa concessionària, Aigua de Rigat, del grup Agbar de mitjana. L'increment té a veure amb el fet que des del 2016 no s'ha modificat i que a l'empresa se li han incrementat els costos per personal i per consums energètics, principalment.

Va sorprendre que a mitjans de setmana el grup de govern anunciés que votaria en contra de la proposta de l'empresa concessionària, quan, en principi Aigua de Rigat i els regidors de govern s'espera que tinguin un diàleg fluid i no tenia massa sentit presentar una proposta que ja comptés, d'entrada, amb el rebuig de 10 dels 21 regidors. Aigua de Rigat plantejava un increment per sobre del 9%. El posicionament de Junts x Igualada abans del ple feia pressuposar moltes dificultats per aprovar la proposta de l'empresa.

I així ha estat. La proposta d'Aigües de Rigat ha rebut la desaprovació de tots els regidors, de tots els grups, encara que alguns amb molts menys "efectiu" del que és habitual a les sessions plenàries. El ple d'Igualada, l'ordinari, se celebra en sessió de vespre, l'últim dimarts de mes. Un ple a les 12 del migdia ha fet que alguns regidors no hi poguessin assistir. A l'oposició, per exemple, Igualada Som-hi hi tenia 2 dels 5 regidors i ERC, 1 dels 3 representants que hi té. Amb aquestes absències, el govern hauria tingut prou força per tombar el punt en solitari.

L'oposició critica, però des del no a la pujada

El grup municipal de Junts per Igualada s'ha mostrat contrari a aquest increment tarifari, ja que considera que la proposta de pujada presentada no afecta el servei de qualitat de l'aigua, i que, per tant, ara són moments de contenció. També ha recordat, però, que la tarifa de l'aigua a Igualada no s'ha modificat des del 2016. Jordi Cuadras (Igualada Som-hi) ha indicat que 8 anys sense actualitzar tarifes és "una deixadesa" del govern, que a més a més forma part del Consell d'Administració de l'emrpesa. ERC, a través del regidor David Prat, ha afegit que estant d'acord amb el plantejament d'oposar-se a l'increment, adverteix que els motius que planteja Aigua de Rigat per fer la variació de preu "són exactament els mateixos" que va posar sobre la taula el govern de la ciutat per fer un increment dels impostos als quals els republicans s'oposen. Per Prat hi ha "incoherència política" i va qualificar el ple d'acte de "propaganda" de l'alcalde.

Pau Ortínez, portaveu dels cupaires de Poble Actiu, que també s'ha posicionat en contra de la pujada, ha retret al govern local que "no tenim tota la informació de l'empresa" i s'ha queixat que no s'informés oficialment de la proposta d'Aigua de Rigat fins dijous al migdia. Ortínez ha aprofitat per reiterar que l'empresa concessionària no té un model juríci prou sòlid (es tracta d'una concessió històrica) i que el seu grup defensa una gestió municipal de l'aigua, i ha posat com a exemple Manresa, Girona, Reus o Mataró.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells no ha respost les intervencions i en 10 minuts, s'ha enllestit el ple. Això sí, amb un entrebanc final, perquè el que es plantejava era desestimar la proposta i no requeria un vot en contra del punt, sinó un vot a favor de la desestimació. Aclarit el signe del vot, unanimitat i proposta tombada.