Els cartells burlant-se de l'Alzheimer de Maragall van sortir d'ERC a l'Anoia, segons l'Ara

Els cartells amb el lema 'Fora l'Alzheimer de Barcelona' que van aparèixer en la precampanya de les eleccions municipals del 2023 van sortir de les files d'ERC, segons publica el diari Ara en exclusiva. El rotatiu apunta que un militant d'ERC de l'Anoia va encarregar a tres joves d'Igualada que pengessin els polèmics cartells i va presentar les factures als responsables de comunicació el partit. Segons l'Ara, aquests les van enviar a l'empresa Relevance perquè les pagués. Es tracta d'una empresa del món del màrqueting digital i que des de fa vuit anys és habitual en les campanyes electorals del partit. L'Ara també assenyala que dirigents del partit van tapar el cas i no van avisar Ernest Maragall fins deu mesos més tard.

L'Ara assegura que ha tingut accés a una conversa a través d'una aplicació encriptada entre el viceconseller del Govern en funcions, Sergi Sabrià, i el militant de l'Anoia. Els Mossos van requisar el telèfon mòbil al militant per buidar-ne el contingut el gener passat. En declaracions a l'Ara, Sabrià admet que va tenir coneixement dels fets després de l'aparició dels cartells, però nega que fos idea seva. Segons Sabrià, que llavors ja no ocupava un càrrec a ERC, va intentar fer de mediador perquè els responsables dels cartells demanessin disculpes a l'excandidat d'ERC Ernest Maragall.

El llavors vicesecretari de comunicació d'ERC, Marc Colomer, ha refermat a l'ACN que no va tenir coneixement del cas i que mai hagués autoritzat els cartells. Així mateix, assegura que desconeix que hi hagi una estructura paral·lela, tal com apunta l'Ara.

Fonts de l'empresa han confirmat a l'Ara que han pagat almenys tres factures amb el nom d'un dels joves que van confessar davant del jutge haver posat els cartells contra els germans Maragall. Diuen, però, que per fer unes tasques de monitoratge de xarxes.

ERC Anoia diu que no estava al corrent de la campanya difamatòria contra Maragall ERC Anoia ha emès un comunicat a través de les xarxes socials en què asseguren que la direcció de la formació a la comarca no estava al corrent de la campanya de difamació contra Ernest Maragall "si (els fets) són com es relaten" i condemnen "qualsevol acció contrària als valors democràtics i ètics que defensem". ERC Anoia afegeix que es posa a "disposició de les autoritats i del partit per col·laborar en qualsevol investigació que s'emprengui per aclarir els fets".

Els republicans demanen disculpes a Maragall i obren un "procediment intern" per aclarir la "mala praxi" contra ell

Arran de la polèmica, la portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha demanat disculpes aquest dilluns mateix a l'exconseller Ernest Maragall i a totes les persones que pateixen Alzheimer i els seus familiars pels cartells amb el lema 'Fora l'Alzheimer de Barcelona'.

Sans ha reconegut que els cartells els va encarregar una persona vinculada al partit i per això han decidit obrir un "procediment intern" per aclarir aquesta "mala praxi". Tot i això, no ha aclarit si es tracta d'un militant o d'una persona que treballés per a ERC.

De fet, Sans ha defensat que aquesta persona no va rebre ordres de la direcció per dur a terme aquesta acció, que segons ha publicat l''Ara' s'hauria vehiculat a través d'una empresa, Relevance, i que hauria actuat pel seu compte. Sí que ha explicat que el president d'ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general, Marta Rovira, en van tenir coneixement a posteriori quan l'autor ho va confessar al partit. Això hauria passat, segons ha dit Sans, després que Maragall presentés una denúncia als Mossos d'Esquadra. Maragall va acabar retirant aquesta denúncia però, segons la portaveu republicana, no va ser perquè la formació l'animés a fer-ho.

Sans ha subratllat que ERC "té una oportunitat d'obrir un procediment intern" per aclarir els fets i depurar responsabilitats i ha detallat que aquest mateix dilluns es reunirà la comissió ètica –de la qual ella en forma part– per iniciar la investigació del cas. No s'havia actuat abans, ha assegurat, perquè el cas estava en mans dels Mossos i fins avui no han sabut que s'havia tancat l'expedient. En roda de premsa, ha afirmat que l'actuació d'aquesta persona contra Maragall "ha vulnerat el codi ètic i és contrària als valors republicans" i ha garantit que el partit anirà "fins al final".

Tot i això, no s'ha referit a altres actuacions que ha publicat el diari, com la suposada contractació d'uns mariachis perquè toquessin davant de la seu de Junts quan s'hi decidia si sortien del Govern, o la implicació que hi podrien haver tingut figures com l'actual viceconseller de la Generalitat Sergi Sabrià i cares del partit com Marc Colomer i Tolo Moya.