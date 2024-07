Traslladen de presó el Yoyas, que ingressa al mòdul de condemnats per violència masclista de Brians 2

L'exconcursant de Gran Hermano i exalcaldable de Vilanova del Camí, Carlos Navarro, conegut com 'El Yoyas', va ser detingut la setmana passada en un habitatge que constava com a "deshabitat" a la Torre de Claramunt. Va ingressar a la presó de Brians 1 per complir la pena 5 anys i 8 mesos de presó a la qual va ser condemnat pel Jutjat Penal número 5 de Gran Canària, per maltractar la seva exdona i també exconcursant del programa Fayna Bethencourt.

Després de passar uns dies a Brians 1, Navarro ha estat traslladat al centre penitenciari de Brians 2. De moment, roman en el departament d'ingressos i en unes hores serà portat a una cel·la en el mòdul 12 del centre, que és en el qual compleixen pena els presos condemnats per delictes per violència masclista.

Les primeres hores de Navarro a la presó han estat marcades pel nerviosisme. Segons fonts del seu entorn, ha estat contactant amb la seva família i el seu advocat, Esteban Gómez Rovira, per reclamar roba i diners, necessari per a la seva estada en el centre, així com intentar contrarestar les informacions sobre la seva detenció que han aparegut en els mitjans.

El seu estat inicial de bon humor ha passat a un al·legat en favor dels seus fills, els que té en comú amb Fayna, i amb els quals fa anys que no té cap contacte. "No contemplo recuperar els meus fills, però sempre els diré 'sí'", ha declarat a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7.

Més batalla legal

Des que ha entrat a la presó, Navarro també ha intensificat la seva batalla legal per aconseguir una revisió de la seva condemna. Per això, el seu lletrat presentarà un escrit al Tribunal Constitucional perquè valori els dos recursos presentats fins ara que sol·liciten la seva llibertat. Un d'ells per la no admissió del seu recurs de revisió i una altra pel rebuig a la querella per fals testimoniatge presentada davant els jutjats de Las Palmas de Gran Canaria contra Fayna.

Per a l'advocat de Navarro aquests dos recursos d'empara s'han de resoldre juntament amb l'anàlisi del llibre de Fayna 'Cianuro y Xocolate', ja que considera que la seva denúncia per maltractaments contra 'El Yoyas' queda desvirtuada pel que apareix en un dels relats. A l'abril de l'any passat el Tribunal Suprem va rebutjar la revisió de la sentència demanada per Navarro que considerava que la primera denúncia de Fayna de 2018 "coincideix" en nombrosos detalls amb un relat publicat per ella al llibre el 2016 i que va ser escrit anys abans.

Juntament amb aquest escrit, Navarro també es va querellar contra la seva exparella per fals testimoniatge, encara que no va ser admesa pel jutjat. Davant aquest doble rebuig, 'El Yoyas' només li queda la carta del Constitucional. Mentre segueix a la presó, després d'haver estat 20 mesos en crida i cerca, encara que ha passat d'una cel·la en un habitatge a una altra en una presó. Una operació conjunta de Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va aconseguir detenir-ho a l'Anoia després de mesos de seguiment.

Sense possibilitat de sortir

A l'informe policial assenyalava "l'enorme habilitat per eludir l'acció policial així com per aconseguir una àmplia ressonància mediàtica des del seu lloc d'ocultació, des d'on s'exposa als mitjans de comunicació i exhibeix una falsa sensació d'impunitat" de Navarro així com la seva "profusa xarxa de vincles familiars que li facilitarien la seva ocultació i li estarien proporcionant cobertura per fer possible la seva subsistència sense sortir de l'habitatge en la qual s'oculta".

A partir de seguiments a familiars van aconseguir localitzar-lo i detenir-lo després de passar 20 mesos en crida i cerca. Ara, romandrà en Brians 2 durant un temps, ja que de moment no pot demanar el tercer grau o permisos penitenciaris fins que compleixi uns anys de condemna.