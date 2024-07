Pau Llacuna i el CAU són els premis Compromís Cultural d'Òmnium a Igualada

La vintena edició dels Premis al Compromís Cultural que cada any atorga Òmnium a persones i col·lectius de la comarca per la seva tasca en defensa de la llengua i la cultura catalanes, enguany reconeixen el gestor cultural Pau Llacuna i Ortínez i al CAU –Agrupament Jaume Caresmar i M. Antònia Salvà.

Pau Llacuna, promotor cultural premiat per Òmnium Igualada / Arxiu/Òmnium Igualada

L’igualadí Pau Llacuna i Ortínez és historiador de l’art, creador i gestor cultural. Va començar la seva tasca professional com arxiver municipal i tècnic de cultura de l’Ajuntament d’Igualada. Ha estat tècnic de cultura de l’Ajuntament de Tàrrega i director executiu de FiraTàrrega durant 24 anys, responsable de l’Espai de Dansa i Música i coordinador d’activitats pròpies del Servei de Teatre i dansa de la Generalitat de Catalunya, i coordinador del Festival Internacional de Teatre de Sitges. Al llarg de la seva trajectòria professional ha publicat treballs sobre gestió cultural i història de l’art, ha col·laborat i dissenyat nombroses exposicions divulgatives de l’art i la història a Igualada i és membre fundador de la Revista d’Igualada.

El Premi col·lectiu al Compromís Cultural 2024 és per al CAU – Agrupament Escolta i Guia Jaume Caresmar i M. Antònia Salvà, una entitat amb més de setanta anys d’història que ha format en els valors de l’escoltisme nombroses generacions d’infants i joves igualadins. L’agrupament Jaume Caresmar va néixer el Nadal del 1952 de les mans de Miquel Ball amb l’ajuda de Mossèn Còdol, entre d’altres, i el 1955 es fundava l’Agrupament Maria Antònia Salvà de noies guies de la mà de Josefina Godó. Els dos agrupaments van començar a fer activitats conjuntes l’any 1971, i el 1976 es van unir els dos agrupaments per formar el que avui es coneix com a Agrupament Escolta i Guia Jaume Caresmar i Maria Antònia Salvà. Actualment, l’entitat la formen 177 nens i nenes i compta amb un equip de 43 caps, tot voluntaris. L’entitat treballa valors com el compromís i la responsabilitat, la descoberta i estima del territori i la protecció de la llengua, la cultura i les tradicions catalanes.

L’acte de lliurament dels 20ens Premis al Compromís Cultural se celebrarà el divendres 13 de setembre a les 19.30h al Teatre Municipal de l’Ateneu Igualadí. És un acte obert a tothom i d’entrada lliure.