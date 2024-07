Calaf posa la primera pedra de la futura residència de la gent per a l'Alta Segarra

L’alcaldessa de Calaf, Montserrat Mases, el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano i Canadés, i la regidora de Serveis Socials, Montserrat Isern, han col·locat aquest dijous la primera pedra de la futura residència per a la gent gran de Calaf. L’acte, celebrat a l’emplaçament definitiu d'aquest equipament, al carrer Josep Tarradellas número 6, ha comptat amb l’assistència d’unes dues-centes persones. És el projecte estrella del govern calafí en l'actual mandat.

La futura Plataforma de Serveis Integrals disposarà de 54 places i oferirà una àmplia gamma de serveis per a la gent gran del territori. Aquesta iniciativa va més enllà del concepte de la residència que hi ha hagut fins ara. I s'adreça, també, a la gent gran dels municipis que formen part de la Mancomunitat de l'Alta Segarra. El nou edifici tindrà tres plantes, que inclouen una planta baixa per a serveis comuns i dues plantes amb dues unitats de convivència cadascuna.

La regidora de serveis socials ha explicat com està enfocada la futura Plataforma de Serveis Integrals. El nou edifici comptarà amb una cartera completa de serveis que prenen com a eix central el model d’atenció centrat en la persona (ACP). "La situa al centre del servei perquè se senti còmoda i acollida i pugui rebre una atenció personalitzada a les necessitats específiques que presenti", ha indicat Montserrat Isern. Alguns dels serveis que oferirà són activitats de promoció de l’autonomia personal i el manteniment de les capacitats físiques de les persones grans, ajuda al domicili i serveis compartits amb gent gran que no resideixi a l’edifici per introduir a les persones usuàries a les activitats socials de la vila.

Es tracta d’un projecte flexible perquè els serveis estaran adaptats a les diferents necessitats dels diversos estadis de la dependència. L’emplaçament estratègic de la residència, al costat del Centre de Dia i del Centre d'Atenció Primària de Calaf, "ha de permetre una coordinació òptima amb els serveis de salut, oferint una atenció integral social i sanitària", segons han explicat els responsables municipals.

La construcció de la Plataforma de Serveis Integrals s’ha adjudicat a l’empresa Romà Infraestructures i Serveis. El cost total del projecte és de 4.101.548,90 euros, dels quals 1.703.815,76 euros provenen d’una subvenció del departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, amb els fons Next Generation. El projecte també compta amb un finançament del programa general d’inversions de la Diputació de Barcelona de 303.000 euros i 700.000 euros de fons propis.

L'alcaldessa de Calaf, Montserrat Mases, ha destacat el compromís que l’equip de govern va adquirir en les eleccions del 2023 de “fer realitat la residència de Calaf”, tot indicant que “la confiança no es guanya amb promeses, es guanya amb fets”. L’alcaldessa ha agraït la feina dels qui han treballat per aconseguir que la residència sigui una realitat, remarcant que el projecte “no va de colors polítics, ni de personalismes, el projecte va de poble, va de territori”.

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano i Canadés, per la seva banda, ha donat les gràcies a la corporació calafina i ha destacat que “no tots els ajuntaments del país tenen el coratge que ha tingut”. Ha fet èmfasi en l’important paper que juguen els òrgans de govern del consistori". "L’alcaldessa ha estat absolutament insistent en aquests mesos reclamant a la Generalitat que hi poséssim més recursos per acompanyar aquesta política”, ha recordat el conseller.

El projecte de la Plataforma de Serveis Integrals respon a una demanda històrica de la societat calafina, que durant més de trenta anys ha reclamat la construcció d'un servei residencial per a la gent gran, un col·lectiu que representa més del 20% dels habitants de la vila. Amb la posada en marxa d'aquesta residència, es compleix un compromís llargament esperat, aportant beneficis significatius al territori.