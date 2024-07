Els Hostalets de Pierola fa el canvi d'alcalde pactat entre Sumem i ERC

El cap de llista de Sumem pels Hostalets, Dani Vendrell, ha estat escollit com a nou alcalde dels Hostalets de Pierola en la sessió extraordinària celebrada aquest dimecres a la tarda a l’Auditori Cal Figueres. Assumeix el càrrec per al segon any de mandat, fruit de l’acord de govern entre els grups municipals d’ERC i Sumem. L'alcalde republicà, Gerard Parcerisas, va renunciar al càrrec tal com s'havia pactat entre els grups a l'hora de fer govern. És la tercera etapa de Dani Vendrell al capdavant del consistori, després d’haver ostentat l’alcaldia durant els mandats 2011-2015 i 2015 -2019.

Dani Vendrell en aquest inici de mandat ha ocupat la primera tinença d’alcaldia i les regidories d’Urbanisme, Espai Públic, Gent Gran, Turisme i el CRIP. El pacte de govern contempla que Gerard Parcerisas, cap de llista d’ERC, tornarà a l’alcaldia en els dos darrers anys de mandat.

En el ple d'elecció del nou alcalde, Dani Vendrell ha rebut el suport dels quatre regidors d’ERC i els tres de Sumem. Els quatre regidors de Junts pels Hostalets, van voatr el seu candidat Jordi Parcerisas, qui també ha presentat la seva candidatura a l’elecció. La votació es va dur a terme a mà alçada.

Dani Vendrell, en la seva intervenció ja com a nou alcalde, ha afirmat que “durant aquest primer any de mandat hem fet molta feina. Hi ha molt bona sintonia en l’equip de govern i amb un objectiu comú que és millorar la vida dels hostaletencs i hostaletenques”. Es va mostrar il·lusionat per "tornar a l’alcaldia"- Va assegurar que "en teia moltes ganes", i va afegir que "crec que és un premi al meu grup i a la seva gent. Adreçant-se als ciutadans, Vendrell els va assegurar que "els que em coneixeu sabeu que m’agrada la responsabilitat, decidir, tirar projectes endavant i crec que tenim el millor equip de govern per fer-ho”.

La propera setmana, durant el ple ordinari que s’ha de celebrar el dimecres 10 de juliol, està previst incloure la nova configuració del cartipàs que se’n deriva després d’aquest relleu a l’alcaldia.