El col·lectiu LGTBIQA+ reclama millor atenció en el sistema de Salut en el primer acte a l'Anoia

La Plaça Pius XII d’Igualada s’ha transformat avui en l’escenari del primer Orgull LGTBIQA+ de la comarca de l’Anoia. Aquesta jornada, organitzada per la nova associació Orgull Anoia, s’ha iniciat a les 5 de la tarda i està programat que acabi a les 3 de la matinada amb un programa ben carregat d’activitats que combinen la reflexió, la cultura, l’educació i també la diversió.

Amb el lema “Obrim la porta a tots els armaris!”, la jornada ha començat amb la presentació de la “Guia Gramatical de Llenguatge No-Binari” i tot seguit s’ha representat un teatre-fòrum sobre salut i realitats de la diversitat sexual i de gènere. La xerrada, que ha estat molt dinàmica, ha servit per il·lustrar els desafiaments i errors que el col·lectiu LGTBIQ+ es troba en l’atenció sanitària, a través de casos reals i ha servit també per reflexionar sobre com millorar la qualitat assistencial i garantir una atenció mèdica adequada per a tothom. Ha comptat amb la col·laboració de personal del CAP Urbà, Nord i el SAI d'Igualada.

Després d’aquests dos actes més reflexius i educatius, han arribat els colors i la diversió amb l’espectacle “Catalunya estima Andalusia” de la Mega Pubilla de l’Alta Anoia i Juan Reina.

Durant tota la jornada també hi ha instal·lat un Punt Lila per assegurar que l'esdeveniment sigui un espai segur per a tothom. Des de l’organització s’explica que l’objectiu d’aquesta feta és: “crear un espai de trobada on les persones de diversitat sexual i de gènere puguin establir xarxes de sororitat, lluita, suport, i gaudir de la festa, el caliu i la comunitat”.

La previsió era un final de dia amb un show final a càrrec de La Barbie Calba i les Dàncing Queens i una festa final a Polaris d’Igualada.