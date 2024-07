L'institut de Calaf ret homenatge a la impulsora i exdirectora Maria Alba Puigpelat

L’Institut Alexandre de Riquer de Calaf ha homenatjat aquest dissabte 6 de juliol a les dotze del migdia a M. Alba Puigpelat, directora del centre entre el 1996 i el 2008 i professora de Biologia, i impulsora de la seva construcció. L’acte s’ha celebrat a la biblioteca de l’institut, on s’han congregat més de 150 persones per fer el reconeixement a la docent, que va jubilar-se ara fa quinze anys. Una malaltia degenerativa, que ha impedit que fos present a l'acte, l’ha anat apartant de la seva feina i de les seves passions. Des d'ara, l'institut de Calaf, que té totes les aules dedicades a dones, té el laboratori Maria Alba Puigpelat.

“Una dona, de pagès, amb les idees clares i que et feia tocar de peus a terra”, han repetit companys del viatge educatiu de Puigpelat durant un acte de reconeixement a la seva tasca, que s'ha desenvolupat en un ambient molt familiar. La sala de la biblioteca on s'ha dut a terme el reconeixement acadèmic estava ple, amb uns 150 assistents, alguns drets. "Volíem agrair-li la feina, la petjada que va deixar i el mestratge que va desplegar a l’Institut de Calaf” declarava Jaume Farrés, que va ser company de feina i amic. Representants de l’antiga AMPA, companys de claustre, exalumnes, família i amics han dirigit unes paraules, en un acte que ha repassat la vida i trajectòria docent de Puigpelat, tant abans d’obrir el centre com en la seva etapa com a professora i directora. S'ha destacat el llegat i l'herència que ha deixat en els que han coincidit amb ella. Anècdotes de la seva docència, decisions que va prendre, consells que donava i actituds que simplement la feien ser ella mateixa. A l'acte hi han assistit l'alcaldessa de la població, Montse Mases, exalcaldes i regidors, amics i exalumnes.

Descobriment de la placa amb el nom de M. Alba Puigpelat, al laboratori de l'institut de Calaf / Sergi Botella Sansó

Un per un han anat repassant i recordant tot el que M. Alba va significar tant per cadascun dels participants com pel centre, tot plegat en un acte que ha culminat amb la intervenció de Jaume Farrés, que ha recordat paraules de Puigpelat en una revista que es va publicar el 2013, pels vint-i-cinc anys de l’institut, on cada professor va deixar la seva nota. Deixava clar la seva força per defensar la seva terra i allò que creia com a propi, l’educació i la docència no es mesura en números i estadístiques, sinó que es veu amb els anys: “el treball del docent no suposa obtenir resultats immediats, al contrari, haurà de passar el temps i que l’alumne es faci gran, amb la sort de retrobar-te’l i poder veure que el teu esforç i treball ha donat resultats. A mi m’ha passat i creieu-me que és llavors quan tot ha valgut la pena”.

M. Alba Puigpelat Pallarès arriba com a professora de Ciències Naturals a l'Institut Alexandre de Riquer de Calaf el curs 1994-95. Abans havia estat al Milà i Fontanals i posteriorment va ser la primera directora de l'IES Xiprera (actualment Joan Mercader) d'Igualada. Però la crida de la terra i les arrels va fer que la família tornés a Prades de la Molsosa. Eren mitjans dels anys vuitanta i Calaf no comptava amb cap centre de secundària públic i no hi havia voluntat política que proposés un canvi. “Doncs a picar pedra!”, exclamava sempre Puigpelat. Conjuntament amb un grup de pares, mares, mestres i ciutadans, no van parar fins a tenir aquest centre que va néixer com una Secció de Formació Professional i posteriorment un Institut d'ESO i Batxillerat. Sense el seu lideratge, fermesa i coneixement de l'administració i de la població de Calaf, hauria costat molt més aconseguir-ho, reconeixien ahir els que van participar de l'acte.

L'acte va reunir companys docents, exalumnes i polítics calafins / Sergi Botella Sansó

M. Alba Puigpelat va consolidar un projecte pedagògic i un equip docent que garantia una bona qualitat educativa. Va aconseguir obrir l’Institut a tota la població: la Biblioteca de Calaf, cursos de formació d'adults, xerrades i conferències, la revista Alumnàtica, clubs de lectura, intercanvis (Erasmus), projectes internacionals i un llarg llistat que va portar al peu de la lletra al llarg de la seva carrera, com abraçar el repte d’acollir i escolaritzar alumnes immigrants que arribaven a Calaf. És indiferent com ho miris, sempre va procurar que el centre fomentés el coneixement i la pertinença a l'Alta Segarra i donar una oportunitat als alumnes que tenien mancances per seguir l'educació regular i que necessitaven un suport addicional.

L’acte ha finalitzat amb la inauguració d’una placa amb el seu nom al Laboratori i amb un pica-pica al vestíbul de centre, on s’han congregat tots els participants per admirar la petjada que M. Alba Puigpelat ha deixat a tot l’institut.