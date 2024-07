L'Audiència condemna a 35 anys de presó l'acusat de la brutal violació d'Igualada

L’Audiència de Barcelona ha condemnat a 35 anys de presó el jove que va violar brutalment i intentar matar una menor a Igualada la nit de la Castanyada del 2021, quan tornava a casa després d’assistir a una festa en una discoteca. En concret, el condemna a 15 anys per agressió sexual amb penetració i ús d’objecte contundent i a 20 anys menys un dia per assassinat intentat.

A més, li aplica l’agreujant per traïdoria i discriminació per raó de gènere. La fiscalia demanava 45 anys de presó per al jove, que tenia 21 anys en el moment dels fets. Està en presó provisional des que va ser detingut l’abril del 2022.