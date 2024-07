La novetat dels vols captius porten una gran quantitat de públic a la primera nit de globus

Una gentada omplia anit la plaça de can Font. Els vols captius dels globus aerostàtics havien despertant molt espectació. Els assistents van haver de tenir paciència, perquè l'airet nocturn jugava en contra dels enlairaments. L'espectacle de les flames dels cremadors il·luminant les grans veles dels globus és d'una gran plasticitat i els igualadins hi van fer cap. Unes desenes de perones que havien sortit guanyadors d'un sorteig són els primers afortunats en poder fer els vols. Aquest nova activitat es dur a terme, també, dimarts i dimecres. Dijous ja s'inicia pròpiament la trobada de l'European Balloon Festival.

A partir de dijous, la trobada internacional de globus aerostàtics, una de le més importants al sud d'Europa, concentrarà cinquanta globus aerostàtics al cel d'Igualada de l'11 al 14 de juliol, però aquest any s'avança i aquest dilluns ja s'ha començat a respirar el certamen a la capital anoienca amb la novetat de les 'Nits de Llum', que també ompliran la ciutat de globus, però aquests s'alçaran de nit des de la plaça de Cal Font.

En el moment de tancar edició havien iniciat el vol els primers afortunats. L'objectius era enlairar prop d'una cinquantena de persones, guanyadores d'un sorteig que el festival va llençar a les xarxes les setmanes prèvies. Aquests vols fan alçar la cistella del globus amb els passatgers a dins, enlairar-se a pocs metres d'alçada, sense arribar a prendre el vol. De fet, la iniciativa neix enguany amb l'objectiu que durant la resta d'hores del dia en què els globus aerostàtics no poden volar per les condicions atmosfèriques es puguin veure i viure els globus, encara que no siguin al cel sinó a terra. La resta de vols captius se celebraran dimarts i dimecres a la mateixa plaça de Cal Font.

A més dels vols captius, les 'Nits de Llum' també inclouen els Iglús de Vent, que van néixer de la mà de l'artista igualadí Jordi Enrich, i des de fa una dotzena d'anys són un element imprescindible de l'European Balloon Festival. Un cop les teles dels globus ja han esgotat la seva vida útil i no poden volar més, Enrich les recicla i les reconverteix en cúpules d'aire i colors que acullen tota mena d'activitats lúdiques i culturals protagonitzades per diferents entitats de la ciutat. Aquest dilluns a la tarda s'ha fet una xerrada-taller "Dormir bé" a l'Espai Cívic Centre i, juntament amb el vol captiu al vespre, l'Iglú de Vent situat a la plaça de Cal Font ha acollit un concert dels alumnes de l'Escola Conservatori Municipal de Música d'Igualada. Fins al dissabte, s'hi faran concerts, tallers, exposicions, contacontes, xerrades, classes de ball, recitals de poesia, massatges per a nadons i fins i tot un "scape room".