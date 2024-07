L’advocat de l’Ajuntament d’Igualada, satisfet per la pena al condemnat per violar i intentar matar una menor el 2021

L’advocat de l’Ajuntament d’Igualada en el cas de la menor violada i a punt de morir el novembre del 2021, Miquel Sàmper, s’ha mostrat aquest dilluns satisfet per la pena de 35 anys de presó imposada per l’Audiència de Barcelona a l’acusat. Poc després de tenir la sentència, de més de 100 pàgines i sense haver-se-la llegida a fons, Sàmper ha dit que la sentència és “contundent” i creu que crearà un precedent important en la justícia espanyola. Així mateix, i després dels primers detinguts per delictes sexuals als Sanfermines de Pamplona, Samper ha dit que aquests agressors han de saber que fets com aquests seran perseguits i castigats.

Per la seva banda, l’advocat de la patronal Fecasarm i de la discoteca Epic, Joaquim Boadas, creu que la pena és “exemplar” i servirà perquè l’acusat no torni a trepitjar el carrer durant molt de temps i que altres possibles agressors sàpiguen que no poden actuar d’aquesta manera quan surten de festa.

Tots dos han d’acabar de decidir si presenten un recurs per augmentar la pena, però creuen que serà difícil incrementar-la encara més.