Xoc amb tres vehicles implicats a la Torre de Claramunt

Els Bombers de la Generalitat han actuat aquest dilluns al matí a la Torre de Claramunt, a la BV-2135, per un xoc entre tres vehicles. Les primeres informacions apunten que hi hauria ferits amb pronòstic lleu, tot i que no s'ha pogut especificar la quantitat de persones afectades. Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'accident a les 8.51 h, quan els vehicles han col·lidit al punt quilomètric 1,5.