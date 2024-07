Els joves de l'Anoia que van enganxar els cartells d'Ernest Maragall van demanar al jutge una mediació amb el polític

Els tres joves d'Igualada que van enganxar els cartells burlant-se de l'Alzheimer de Pasqual Maragall, expresident de la Generalitat i germà de l'aleshores candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, van sol·licitar al jutjat que va instruir la causa, arxivada fa un mes, mediació per demanar disculpes directament a aquest darrer dirigent d'Esquerra, tot i que aquesta no es va arribar a fer, segons fonts a que ha tingut accés El Periódico, diari del mateix grup de Regió7.

Els investigats Gerard F. C., Pau J. A. i Gerard O. G., de 21, 22 i 24 anys, van admetre que van cobrar per aquest encàrrec entre 200 i 300 euros, però van precisar qui els havia fet l'encàrrec. A ells, sempre segons aquestes mateixes fonts, només els van donar els cartells i tots tres els van enganxar als voltants de les seus republicanes el 8 de març del 2023.

En la declaració davant els Mossos d'Esquadra, els tres joves van assegurar que desconeixien l'abast del missatge que s'oferia en aquests cartells, que no eren conscients que podia ofendre la família Maragall i es van desvincular totalment de qualsevol partit polític. La policia, no obstant, sí que va incloure als seus atestats que aquestes persones van cobrar 50.000 euros d'una empresa vinculada a ERC. Les indagacions van establir que la societat limitada Relevance Marketing SL, firma de l'òrbita d'Esquerra, va fer el pagament en deu factures a un dels tres, i aquest el va repartir amb els altres dos. El cas de la mofa pública contra els Maragall va provocar la dimissió, la setmana passada, del viceconseller en funcions Sergi Sabrià, que insisteix a no tenir-hi res a veure.

Els pagaments

El pagament inicial, segons va declarar a comissaria Pau J. A., va ser de 300 euros per cap. Els va oferir a ell i a Gerard O. G. un home que Gerard F. C. va identificar com "un polític d'ERC". L'home els va encarregar penjar quatre cartells a Barcelona, i va regalar a Gerard un telèfon Iphone 13 perquè l'utilitzés en les comunicacions amb ell.

Dos dels cartells despectius contra els germans Maragall apareguts a diversos indrets de Barcelona / acn

Un cop van aparèixer les primeres imatges, el polític es va tornar a posar en contacte amb els joves i els va fer un primer pagament de 3.000 euros perquè estiguessin "tranquils i callats", segons la investigació policial. Tot i que els tres joves no van identificar la persona que els va encarregar la feina, el seguiment per part dels Mossos d'aquell telèfon mòbil va revelar qui ho havia fet: Víctor L. G, un jove vinculat a ERC a Igualada, Jorba i Odena. Aquesta persona també va declarar i, després d'això, es va arxivar el cas, en considerar el jutge que no havia comès un delicte d'odi. Al final, Maragall va desistir de continuar com a acusació en el procés judicial.

Maragall va demanar l'arxivament

Fonts republicanes coneixedores del cas confirmen que Maragall va rebre la proposta de conciliació per part de la representació legal dels investigats, però que la va declinar. La qüestió és que a aquestes alçades ja sabia que l'ordre de penjar els cartells sortia de dins de les files d'ERC, perquè així ho havia comunicat el partit. L'aleshores líder dels republicans a Barcelona, malgrat que estava molest per tot l'episodi, va decidir que el millor era renunciar a la mediació, demanar l'arxivament del cas i retirar-se. Va considerar que deixar de remoure l'assumpte era el millor per a la seva família i familiars.

El gran dubte continua sent si algú de les altes esferes del partit estava al corrent dels cartells abans que es pengessin. La investigació judicial no ho aclareix i, finalment, es va arxivar. Ara, les respostes només poden sortir de dins del mateix partit a través de la investigació interna que duu a terme un advocat de l'organització. Una investigació els fruits de la qual es donaran a conèixer aquest divendres.

Subscriu-te per seguir llegint