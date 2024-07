Jutgen dos acusats d’intentar matar el conductor d’un autobús a Piera

L'Audiència de Barcelona jutjarà el pròxim 15 de juliol un home i una dona acusats d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa per agredir amb un ganivet el conductor d'un autobús a Piera. La Fiscalia assenyala que l'home s'hi va enfrontar en veure que el conductor no el deixava pujar al vehicle perquè duia un bitllet que no era el corresponent a la línia, mentre que la dona va col·laborar en els fets.

L'agressió va tenir lloc el 22 de desembre de l'any 2021, quan la víctima es trobava fent la seva jornada laboral com a conductor d'autobús de la línia regular d'autobusos Montferri entre les diferents urbanitzacions de Piera. Cap a 2/4 de 4 de la tarda, quan es trobava recollint els passatgers de l'estació de FGC de Piera, l'home processat va intentar accedir al bus amb un bitllet que no era el vàlid. Aleshores el conductor li va negar el pas i l'acusat, "amb l'ànim d'atemorir-lo", segons relata el fiscal, li va dir: "Moro de merda, et destrossaré la cara, et mataré" i després va abandonar el lloc.

Una hora més tard, el conductor va tornar a passar per la mateixa parada, on l'esperava l'acusat, que va pujar a l'autobús pagant el seu bitllet. Durant el trajecte, el fiscal explica que el va començar a insultar i a amenaçar amb expressions com: "Ja veuràs què et passarà, no sortiràs viu d'aquí dins". Abans d'arribar a la parada de Can Canals, el processat va trucar per telèfon a l'altra acusada per demanar-li que li portés la navalla i els ganivets. Més tard, segons relata el fiscal, la va tornar a trucar per dir-li que també li portés un matxet.

En arribar a la parada en qüestió, el processat va baixar de l'autobús per anar a buscar els ganivets que la processada li havia portat en una bossa. Després d'agafar un matxet, es va dirigir cap a la porta davantera del vehicle i, després de pujar les escales de l'autobús, "conscient de la possibilitat de posar fi a la seva vida", subratlla el fiscal, li va intentar clavar el matxet al cap. El conductor va intentar protegir-se i va acabar rebent una ganivetada a la mà. Tot seguit, els acusats van fugir corrents del lloc dels fets.

El fiscal posa en relleu que, a conseqüència de l'agressió, el conductor va patir lesions greus a la mà dreta i que va requerir un tractament quirúrgic. En el seu escrit d'acusació, demana que el tribunal tingui en compte el perjudici moral per la pèrdua de qualitat de vida a causa de les seqüeles a la mà, en la qual pateix una inutilitat completa, i que també contempli les seqüeles psicològiques de l'agressió.

Per a l'acusat demana una pena de 13 anys i mig de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i un delicte d'amenaces no condicionals, mentre que per a l'acusada demana 10 de privació de llibertat per col·laborar en els fets. En matèria de responsabilitat civil, sol·licita que els dos acusats indemnitzin la víctima amb 14.276,26 euros per lesions i 131.792,16 euros per les seqüeles causades.

