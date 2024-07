Igualada destina gairebé 700.000 euros de fons Next Generation per renovar la museografia i l'edifici de Cal Granotes

Igualada destinarà 673.000 euros de fons Next Generation per renovar la museografia de l'Adoberia de Cal Granotes i actualitzar l'edifici per fer-lo més accessible i sostenible. La regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Igualada, Carme Riera, ha explicat que les obres s'allargaran fins el primer trimestre del 2025 i volen que sigui un "espai viu, que parli del passat, del present i del futur". La proposta expositiva serà més immersiva i lligada amb el barri del Rec. De la seva banda, la directora del Museu de la Pell, Glòria Escala, ha dit que el relat de Cal Granotes era "únic", ja que només parlava del procés d'elaboració de la pell. Ara, en canvi parlarà del context industrial, de la història de l'ofici o de la vida dels treballadors.

Cal Granotes és una adoberia del segle XVIII, situada al mig del barri del Rec d'Igualada, i que conserva intactes els elements més característics d'una adoberia de fa 300 anys. L'any 1990 aquest espai es va convertir en un museu on s'explicava el procés artesanal d'elaboració de la pell. 34 anys després l'Ajuntament d'Igualada i el Museu de la Pell han aconseguit una subvenció europea per poder actualitzar l'edifici i fer una nova museografia. Escala explica que era una actuació "molt necessària".

Des d'aquest mes de juliol l'adoberia romandrà tancada fins que finalitzin les obres, al voltant del primer trimestre del 2025. En concret, les obres consistiran en adaptar l'edificació als estàndards de sostenibilitat ambiental i també a fer-la més accessible. A més, s'implementarà una nova museografia més immersiva que explicarà des dels orígens de la ciutat d'Igualada, la creació del barri del Rec, fins arribar als nostres dies amb l'ofici d'adobar les pells al segle XXI.

La directora de l'equipament ha detallat que es mantindran elements actuals com la zona arqueològica dels clots de la planta baixa, on es remullaven, es pelaven i es descarnaven les pells salades. En conjunt, però, la visita serà "més vivencial i immersiva" i també s'explicaran "nous relats". Fins ara, ha detallat Escala, només s'explicava com es feia la pell des d'un punt de vista tècnic. Amb el nou projecte, ha explicat, s'inclourà molta més informació com ara el context del barri del Rec, la seva relació amb la ciutat, la història i l'argot de l'ofici o tots els oficis que intervenien en l'adobat de pells com ara el traginer, l'escorçaire o el blanquer.

Al llarg del recorregut s'instal·laran vuit plafons explicatius que també contindran codis QR perquè el visitant pugui ampliar la informació. A més, Escala ha explicat que també es disposarà d'una audioguia teatralitzada i que s'inclouran dos audiovisuals al principi i al final del recorregut. També hi haurà una maqueta tàctil per a les persones amb dificultats visuals i quatre objectes d'experimentació tàctil.