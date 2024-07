Mor Ramon Bujons, exregidor que va ser essencial en els vuit anys de govern del GIC a Calaf

Ha mort Ramon Bujons, que va ser regidor d'Urbanisme i de Cultura en dos mandats diferents de l'Ajuntament de Calaf, durant l'etapa de govern del Grup Independents per Calaf (GIC). Les circumstàncies de la seva mort han fet que encara hagi causat major transcendència i commoció. Bujons, que segons fonts properes a la família, s'havia despertat aquesta matí de dijous amb dolor a la zona toràcica posterior, va baixar de casa seva, a la zona del conegut bar Rosa, i ben a prop es va desplomar. Veïns i familiars van avisar ràpidament als serveis mèdics, però en arribar no van poder fer res per reanimar-lo. La mort ha estat fulminant. Bujons tenia 75 anys. L'enterrament està previst per dissabte a les 11 del matí i des d'avui a mitja tarda i tot demà hi haurà la vetlla al tanatori de Calaf.

Bujons va ser regidor i en el seu pas per l'Ajuntament va deixar un bon record, però, sobretot, era un home de poble. Havia treballat amb la família d'industrials Sugranyes, a la coneguda Gres Catalán, pràcticament tota la vida. Destacava per la seva fidelitat en tot el que feia i, per tant, també en el seu compromís laboral. Havia estat al departament d'administració i en els últims anys com a treballador en el departament d'exportació. Bujons també era molt conegut perquè durant molts anys va estar darrere la barra del popular bar Rosa. Quan va estar treballant a Sugranyes va deixar de servir cafès i va ser la seva esposa la que va portar les regnes del negoci fins que se'l van traspassar. Encara ara hi passava bones estones amb els amics, fent la partida després de dinar.

Els més grans de la població i apassionats del futbol també el recordaran vestint la samarreta del Calaf, jugant a la defensa, i destacant per la seva fermesa a l'hora d'evitar que els davanters contraris marquessin gols. Jordi Mas, amic de Bujons, vinculat al món del futbol, recorda que era "un central fort". Tot i que ell mateix li havia plantejat d'entrar a la junta del club de futbol calafí, Bujons no hi va tenir mai càrrecs a la junta.

Francesc Cribillers, que el va tenir al govern en els vuit que va ser alcalde, el recorda "com una gran persona, molt generosa". "Era dels més grans del grup del GIC i va tenir un paper cabdal, era el que hi posava seny". El GIC va ser un fenomen a Calaf. Va suposar un canvi respecte a la política que s'hi havia fet, una renovació molt important, però la formació era "molt heterogènia", pels camins polítics i socials diferents que havien seguit els seus integrants fins a l'hora de fer govern i per una qüestió generacional també diversa, segons explica el mateix Cribillers. I en aquesta mixtura, Bujons hi era "un puntal". L'exalcalde Cribillers assegura que "ens donava equilibri, era el seny davant la rauxa" i en destaca la "lleialtat" que tenia. Ho corrobora Jordi Mas, que també va ser regidor en aquesta etapa i que va ser qui li va oferir d'anar a la llista del GIC, i que afirma que a l'Ajuntament, amb el Cribi (Francesc Cribillers) van ser "una pinya". Bujons estava casat, tenia una filla i dos nets.