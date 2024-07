Tres detinguts a Igualada per tenir una plantació de marihuana en un habitatge i distribuir-la

La Policia Nacional ha detingut tres persones per tenir una plantació de marihuana en un habitatge d'Igualada i distribuir-la. Estan acusats d'un delicte de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. Tot va començar amb una informació anònima que va alertar la policia i que va comportar l'inici d'una investigació del cos policial. Un jutge va autoritzar el registre i es van poder detenir els responsables de la plantació 'indoor'. Durant la inspecció, van comissar 502 plantes de marihuana, 610 grams de cabdells preparats per a la seva distribució i venda al mercat il·legal juntament amb material per a la plantació, com ara focus i ventiladors.

La policia va constatar que la producció es feia "de forma cíclica i constant" perquè incloïa des de planter de la droga fins a producte final processat per vendre. Arran de la investigació, també s'ha pogut restablir la normalitat en el consum elèctric a la zona i evitar així el risc d'incendi. Es calcula que en total van defraudar uns 30.000 euros de la xarxa elèctrica.

Els tres detinguts van passar a disposició judicial.