Teràpia teatral per a presos de Lledoners

Etiquetes. Les etiquetes amb què vivim les persones. Les d'un pres. Un grup de sis reclusos que compleixen els requisits per poder sortir de dia de la presó de Lledoners han fet aquesta setmana una residència artística al Teatre Nu de Sant Martí de Tous. Han treballat des del teatre aspectes que els ajudin a trobar un nou paper a la societat quan obtinguin la llibertat. Durant quatre dies han estat preparant una obra de teatre amb la temàtica de les etiquetes i com aquestes afecten les persones. El resultat final del treball es va presentar aquest dijous al mateix teatre touenc. Hi van fer dues funcions, amb ple d’assistència a les dues. Al final, els actors i la direcció artística va fer un col·loqui amb els espectadors.

L’obra ha estat creada pels mateixos presos, textos inclosos, sota la direcció del Quim Borrell que durant tot l’any dirigeix al grup de teatre de presos del Centre Penitenciari de Lledoners. L’espectacle combina l’humor, però també porta cap a la reflexió, a veure com les etiquetes poden arribar a condicionar-nos o a posar-nos barreres entre nosaltres. Els actors ho fan a través d’experiències, algunes reals, altres de ficció; però totes elles al voltant d’aquesta temàtica. Després de diverses escenes on cada un d’ells expressen les seves pors o les seves problemàtiques, l’obra acaba amb un speech de cada un d’ells com si estiguessin en una ponència de TEDx, donant consells.

El monitor de teatre, Quim Borrell, explica que “un cop s’escull el tema de l’obra es fa un exercici de dramatúrgia i es creen els materials i les músiques que formaran part de l’espectacle”. Aquesta part, ells i alguns altres companys que encara no poden sortir, però hi participen, la fan dins del centre. Després venen a Tous a fer la residència i acaben de preparar-ho per poder estrenar la funció. Borrell creu que l’estada al Teatre Nu és de gran valor perquè representa “un pas entre la vida al centre i començar a reincorporar-se a la societat”. De fet, els interns de Lledoners han fet la mateixa residència que fan la resta de companyies professionals amb la diferència que havien de tornar a dormir al centre penitenciari.

Entre els múltiples beneficis que aquestes persones viuen gràcies a l’estada artística se’n troben de molt importants com les emocions. Dels sis que han participat en aquesta experiència, dos ja era la segona vegada que ho feien perquè els va agradar molt. Els que era la primera vegada expliquen que ja ho esperaven, però que no s’ho imaginaven així. Molts han assegurat que preparar i representar aquesta obra els ha ajudat molt a socialitzar-se, obrir-se i ser valents per posar damunt l’escenari les seves pors i etiquetes.

Aquesta és una activitat que només fan un cop a l’any i només amb el Teatre Nu de Sant Martí de Tous. Aquest any ha estat el quart any que es fa després que l’experiència cada any és del tot satisfactòria, tant per la companyia com per la direcció del Teatre Nu.