Els globus han dit adéu a Igualada després de fer el ple en la nit de dissabte

La trobada de globus d'Igualada, la més gran que es fa Catalunya i a l'Estat ha dit adeu. L'últim vol, pràcticament l'afegitó als quatre dies de concurs, ha tingut lloc el matí de diumenge, però el plat fort del festival va tenir lloc la nit de dissabte, amb l'encesa nocturna de globus, el Night Glow, que va reunir al Parc Central més de 35.000 persones vingudes d’arreu del país, un públic molt familiar que durant tot el dia també va poder gaudir dels Iglús de Vent instal·lats en diferents punts de la ciutat amb activitats lúdiques i culturals. El Night Glow va comptar amb un convidat estrella: el productor musical Burak Yeter, creador de la sintonia de La Casa de Papel, que va fer de DJ al peu de la Càpsula Aerostàtica Espacial amb la qual volarà a deu mil metres d’altura aquesta tardor. La vetllada es va tancar amb un concert del grup de versions “La Banda del Coche Rojo”, que dona el tret de sortida al festival musical Anòlia.

El productor musical Burak Yeter animant els milers de persones assisitents a la Nigth Glow / Albert Canal

El pilot de Brasil Fabio Passos s’ha proclamat guanyador de la competició esportiva de l’edició d’enguany, gràcies als punts aconseguits en les diverses proves de vol, com la llebre o la diana. El segon premi se l’ha endut el pilot igualadí Àngel Aguirre, de l’equip Globus KonTiki, i el tercer premiat ha estat Oscar Portillo, amb el “Globo de Óscar”.

L’organització fa un molt bon balanç de l’edició d’enguany, que incorporava importants canvis en la distribució del camp de vol, els serveis i les zones destinades a pàrquing per poder absorbir la gran afluència de públic que, any rere any, acudeix al festival. Una de les novetats d’enguany han estat les Nits de Llum, amb vols captius a la Plaça de Cal Font, i el Dia amb Globus de dissabte, una ruta per iglús de vent instal·lats en diversos punts de la ciutat amb activitats lúdiques i culturals, pensat per als visitants de fora la ciutat, que han tingut una molt bona acollida. També es valora molt positivament la repercussió de la presentació de la nova Càpsula Aerostàtica Espacial per a fer vols de gran altitud que es va presentar dijous davant d’una trentena de periodistes de mitjans de comunicació nacionals i internacionals.Aquest matí de diumenge la cinquantena de globus participants a l’European Balloon Festival s’han pogut acomiadar de la ciutat d’Igualada deixant imatges de postal en un cel encalmat.

Sara Borhani

El vol de cloenda, ja fora de la competició esportiva, posa punt final als quatre dies intensos de la 28ena edició del festival, que enguany ha comptat amb més d’una cinquantena de globus provinents de països com Anglaterra, França, Brasil, Itàlia, Suïssa, Alemanya, Qatar, Tunísia, Israel o Marroc, a més dels catalans i estatals. Es tracta de la concentració de globus més gran de l’Estat espanyol i del sud d’Europa.

Tot i que el temps ha estat força inestable durant gairebé tota la setmana, finalment els globus s’han pogut enlairar en 6 dels 7 vols previstos; només es va haver de cancel·lar el vol de divendres a la tarda a causa de les ràfegues de vent.