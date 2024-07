Ha mort l'exalcalde de Cabrera d'Anoia Salustià Monteagudo García

Aquest dijous ha mort qui va ser alcalde de Cabrera d'Anoia gairebé 20 anys, Salustià Monteagudo García. Va estar al davant de l'Ajuntament d'aquest municipi entre el 1991 a 2007 de manera continuada i tres anys i mig en el mandat 2007 i 2011. I des del 1984 fins al 2011 havia estat regidor. Monteagudo, pare de l'actual regidor i també exalcalde Salustià Monteagudo Hidalgo, va morir a l'Hospital de Bellvitge en no poder superar un problema de salut sobtat.

Havia nascut a Llombai (Ribera Alta, València) el 1942. Era llicenciat en Filosofia i lletres i va exercir com a mestre, sempre vinculat al sistema de l'escola pública catalana. Va ser especialista en pedagogia terapèutica. Va tenir un paper destacat al municipi on vivia com a màxim responsable de la corporació, un municipi que sempre ha tingut la complexitat de tenir bona part de l'urbanisme en urbanitzacions. En l'àmbit comarcal, va ser un dels promotors del nou Hospital Comarcal de l'Anoia, pel qual va treballar com a conseller comarcal en la seva responsabilitat de conseller de Salut a l'Anoia.

El PSC de l'Anoia, formació a la qual va estar sempre vinculat, ha emès un comunicat en què expressa el condol a la família i defineix el polític finat com "un referent veïnal, polític i social". Els socialistes consideren que va tenir un paper "cabdal" en el seu municipi i el recorden com "un treballador incansable" amb una preocupació constant: "la millora de les condicions de vida dels seus veïns". En ressalten, també, els valors "d'igualtat, llibertat i justícia social".

Estava casat amb Amparo Hidalgo Martínez i va tenir tres fills, el que ha seguit la vinculació política, Salustià, Manel i Ampar. L'acte litúrgic per la seva mort se celebra dissabte, a les 10 del matí, a l'ermita de Sant Salvador del Castell de Cabrera d'Anoia i serà enterrat al cementiri del Castell de Cabrera d'Anoia. Durant tot el divendres, hi haurà vetlla a la sala 1 del tanatori de Sant Sadurní d'Anoia (de 10 del matí a la 1 del migdia i de les 5 de la tarda a les 8 del vespre).