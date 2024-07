La Coll@nada reivindica el seu espai propi a la festa major d'Igualada, autogestionat

L’Ajuntament d’Igualada ha presentat aquesta setmana el programació oficial de la Festa Major 2024, que se celebrarà del 19 al 26 d’agost, amb una extensa agenda d’activitats organitzades pel consistori. Aquest dijous, l’entitat juvenil La Coll@nada ha presentat la seva Festa Major alternativa, amb un lema: «Davant del col·lapse, som refugi». És un complement al cartell oficial, i fins i tot hi ha qui veurà l’oficial com un complement a l’alternativa. La Coll@nada es proposa ser el «refugi» per als joves des de «l’autogestió», i amb la «solidaritat i resistència» com a bandera. La programació està centrada en activitats culturals i reivindicatives. «És un projecte fet amb il·lusió i compromís», expliquen des de l’entitat.

En el marc de la presentació, La Coll@nada critica l’Ajuntament: «Ens exigeixen posar el logo de l’Ajuntament d’Igualada al cartell, com si fos una forma de legitimar la seva participació en activitats que, des de sempre, han estat autònomes i autogestionades»·, han exposat. També denuncien una burocràcia que «asfixia» el dret a organitzar-se lliurement.

Com a novetat destacada, La Coll@nada ha llançat una nova pàgina web per facilitar l’accés a la seva programació. A més, l’activitat més destacada que organitzen, l’Operació Cigró tindrà una nova gestió per facilitar la reserva de taules. Les entrades es podran adquirir el diumenge 18 a les 19.00h al Casal El Foment, amb la possibilitat de fer reserves en línia.

Un altre punt destacat és la comissió no-mixta, que vetlla per la seguretat i la igualtat durant la festa. Consideren que «la comissió és clau per garantir que la festa sigui un lloc de seguretat i igualtat per tothom», assegura la representant de La Coll@nada.

Els organitzadors de la festa de la Coll@nada fan una crida a la participació ciutadana durant tot l’any: «Sabem que no són temps fàcils per al coratge, però justament en aquests moments és quan més imprescindible és crear xarxes fortes i transformar la tristesa i la ràbia en organització col·lectiva».

La festa major de la Coll@nada s'inicia el diumenge 18, a les 19 h, amb una cantada d’havaneres del grup Els Bosca i també es farà la venda d’entrades per l’operació cigró al Casal Popular El Foment. El dilluns 19, a les 18 h, es farà un tast de pomada al Casal Popular El Foment i, seguidament, a 19:30 h, hi haurà el pregó a la Plaça Pius XII. Després, al Pati del Museu de la pell, a les 21:30 h, hi haurà el sopar popular d’inici de Festa Major, organitzat per la Coral Xalest. A les 22:30 h, Show Drag de Jèssica Pulla, la vedette antifeixista. El final de festa és el karaoke, de les 23:15 h fins a les 3 h.

El dimarts 20 començarà amb activitats infantils per a tota la família, la Coll@nadeta, organitzada per A.E. La Flama i la coral Els Verdums actuen a les 11 h a la Plaça Pius XII. Al migdia, a 12:30h hi haurà un vermut antirepressiu destinat al grup de suport del Cas del Consell Comarcal a la mateixa plaça. A la tarda, a les 18h, hi haurà un tastet de begudes de la terra a la Plaça Pius XII i, seguidament, a 19:30 h, baixada amb tabalada del grup Potrons fins al Pati del Museu. A les 20:30h, comença el Xou, la tria de les espurnes i a les 23:30 h, la música sonarà ben forta al camionet de la festa pels carrers de la ciutat, organitzat per l’assemblea de joves l’Àgit.

L’endemà, dimecres 21 a les 19 h de la tarda tindrà lloc el torneig de Pedra, Paper i Tisores, acompanyat d’un berenar popular de Pa amb Vi i Sucre a la Plaça Pius XII, a les 20h, al mateix lloc, començarà l’O’Birring i al Pati del museu tindrem un SoundSystem al ritme de JaMaiCat de les 21h fins la 1h.

El dijous 22 és un dia ple d’activitats per tota la família, començarà amb un contacontes a les 11 h a la Plaça Pius XII, al migdia, hi haurà el torneig de botifarra intergeneracional a la 13h al Casal Popular El Foment, i a la tarda, a les 18:30h, hi haurà la cursa de la síndria i jocs bèsties, organitzat per l’AEIG Jaume Caresmar i Maria Antònia Salvà a la Ronda del Rec. La jornada acabarà amb l’Operació Cigró des de les 21h fins les 4h al Pati del Museu de la Pell.

El divendres 23, després de la "passacalle", cap a les 23:30 h hi haurà ball de gralles amb Els Quatrevents, organitzat juntament amb la FESTHI, a la Plaça Pius XII, seguit de DJ Natura i PD’s Locals de les 2h fins les 6h al mateix lloc.

El dissabte 24 començarà amb el mercat de segona mà (a les 10h del matí, a la Plaça Pius XII), a les 12h a la mateixa plaça, hi haurà l’actuació de White Pèrill. Al migdia, a les 13h, la rambla s’omplirà de taules, cadires, paelles, barbacoes al Fes-ta el dinar. A la nit, a les 00 h, hi haurà un concert de F.E.M & the F.A.M a la Plaça Pius XII, seguit de Svetlana a les 2h i PD’s Locals fins a les 6 h.

El diumenge 25 començarà amb el sopar del Cercanit a les 21h a la Plaça Sant Miquel, a les 22h començarà el seguit del Cercanit a la mateixa plaça i omplirem el centre de barrets, música i molta rauxa. Com sempre, acabarem a la Plaça Pius XII on hi haiurà un concert de Sicuta Versions a les 00h, i DJ K-ZU i PD’s Locals de les 2:30h fins les 6h al mateix lloc.

Finalment, el dilluns 26, després de la baixada del Tonet, cap a la 1h, es farà la tradicional baixada de cadires del Clein a la Rambla Sant Isidre.