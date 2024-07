Mor un igualadí de 34 anys després de patir un greu accident fent salt base a Andorra

Un igualadí de 34 anys va morir aquest divendres a la nit després de patir un greu accident a Canillo (Andorra) mentre practicava salt base. Es tracta d'un esport extrem que consisteix a saltar des d'una gran altura utilitzant paracaigudes. Segons avança el diari Altaveu, els Bombers van trobar la víctima inconscient en la primera rotonda d'entrada al municipi andorrà després de topar contra un fanal.

Els serveis d'emergències van rebre l’avís per l'accident a dos quarts de nou del vespre després que el turista igualadí que practicava salt base topés contra un fanal i quedés inconscient. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar dues dotacions de Bombers, la policia i el Servei d'Urgències Mèdiques (SUM). Malgrat que el personal sanitari el va intentar reanimar i el va traslladar fins a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell amb helicòpter, l'home va acabar perdent la vida.

El cap de guàrdia dels bombers va explicar al mitjà andorrà Altaveu que anaven a fer el relleu al Pas de la Casa i els efectius van presenciar l’accident, fet que va permetre que poguessin actuar ràpidament. En aquests moments, s'investiga des d'on es va tirar la víctima amb el paracaigudes. Es creu que pretenia aterrar a uns cent metres del lloc on va tenir l'accident. Segons fonts consultades per aquest diari, l'home era expert en aquest esport extrem i també era parapentista.

El salt base està reconegut com un els esports més perillosos del món. El risc és considerable, però molt calculat i controlat. Els practicants d'aquest esport estudien cada salt abans de fer-ho i només es fa si les condicions són les adequades per fer el salt. El salt base ja ha estat acceptat com un esport aeri a Espanya i hi ha diverses escoles on aprendre aquesta modalitat.

