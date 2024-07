Del 20 al 22 de setembre: la FirAnoia se celebrarà amb activitats per a tots els públics

Fira d’Igualada està ultimant els preparatius de la propera FirAnoia, que tindrà lloc els dies 20, 21 i 22 de setembre al centre d’Igualada. Coneguda com a “Fira de setembre”, la fira multisectorial FirAnoia arriba a la 71ena edició acompanyada de tres certàmens més: Tasta’m, la Fira d’Artesania, i l’Espai Automoció. A diferència d’altres anys, el Mercat d’Antiguitats no se suma als actes del cap de setmana ja que es manté, com és tradicional, el darrer diumenge de mes (el 29 de setembre).

Cada any FirAnoia esdevé un gran aparador de les iniciatives empresarials de la comarca a través d’expositors de sectors molt diversos i activitats per a tots els públics. L’eslògan d’enguany és “FirAnoia, la Nostra” precisament per posar èmfasi en la identificació del territori amb aquest certamen que ha esdevingut la fira per excel·lència de la comarca i que la ciutadania se sent seva.

El Passeig Verdaguer serà l’eix principal de la fira multisectorial, i a la Plaça de Cal Font es reeditarà l’Espai Automoció, amb exposició i venda de cotxes a càrrec de diferents marques i concessionaris. L’Escorxador acollirà l’esdeveniment “Tasta’m” les nits de divendres 20 i dissabte 21 de setembre, unes vetllades gastronòmiques i musicals que cada any esgoten les places disponibles. Les inscripcions s’obriran el dia 2 de setembre.

Fira Igualada presentarà a principis de setembre el programa d’actes que tindran lloc en el marc de la Fira, tant als espais Servisimó i Vera, destinats específicament a les activitats, com dins els propis estands dels expositors. L’objectiu de l’organització és que la visita a la Fira sigui una experiència dinàmica i enriquidora tant per al públic familiar com per al professional.

Pel que fa als expositors encara no s’ha tancat el termini d’inscripció i l’organització recorda a les empreses que són a temps de participar en aquest gran aparador que és FirAnoia i que des de fa 71 edicions suposa una oportunitat de promoció per a les empreses de l’Anoia i comarques veïnes.

FirAnoia està organitzada per l’entitat sense ànim de lucre Fira Igualada, amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, i el patrocini de Vera i Servisimó.