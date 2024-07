Es declara un incendi a l'exterior d'una nau a Igualada

Els Bombers de la Generalitat treballen per extingir un foc d'indústria a l'exterior d'una nau d'Igualada. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a 2/4 de 6 de la tarda i, fins al punt de l'incident, s'han activat onze dotacions dels Bombers.

El cos ha informat que han cremat unes tanques exteriors i alguns bidons que estaven buits, mentre que l'interior de la nau s'ha pogut aïllar de les flames. Tanmateix, expliquen que el foc s'ha estés per un descampat del costat. En aquests moments, treballen per estabilitzar l'incendi, que no ha obligat a evacuar el personal de les empreses que es troben a la vora.